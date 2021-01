Synology präsentiert die RackStations RS1221+ und RS1221RP+

Synology hat jetzt die RackStations RS1221+ und RS1221RP+ der Öffentlichkeit vorgestellt. Die 2U-Rack-Speicherserver besitzen insgesamt acht Einschübe und wurden laut dem Hersteller für kleinere Unternehmen entwickelt.

Die RS1221+ und RS1221RP+ sind laut Synology die ersten RackStation-Modelle, die mit den AMD Ryzen-V1500B-Prozessoren (2,2 GHz) ausgestattet wurden. An Arbeitsspeicher kommen insgesamt 4 GB DDR4 zum Einsatz. Dieser lässt sich zudem auf bis zu 32 GB erweitern. Die Maximalgröße eines Volumens darf 108 TB nicht übersteigen. Die Gesamtmaße belaufen sich auf 88 mm x 482 mm x 306,6 mm beziehungsweise 88 mm x 482 mm x 407,5 mm (H x B x T). An externen Ports steht neben zwei USB-3.2-Gen1-Anschlüssen auch eine eSATA-Schnittstelle zur Verfügung. Des Weiteren finden sich an beiden Speicherservern vier 1-GbE-Anschlussmöglichkeiten. Für ausreichend Kühlung sorgen zwei 80 mm große Lüfter. Das Gewicht des RS1221+ liegt bei 6,9 kg, wohingegen der RS1221RP+ auf 8,4 kg kommt.

Bei der Rack-Installation unterstützt der RS1221+ neben 2-Pfosten-Racks (19 Zoll/Direktmontage) auch 4-Pfosten-Racks (19 Zoll). Der RS1221RP+ supportet hingegen lediglich eine Montage in 4-Pfosten-Racks (19 Zoll). Der PCIe 3.0-Steckplatz ermöglicht ein Upgrade auf eine 10-GbE kompatible Netzwerkkarte sowie auf NVMe-Cache mittels Synology M.2-Adapterkarten oder Synology SSDs der SVN3000-Serie. Außerdem können mithilfe einer RX418-Expansionseinheit und entsprechenden kompatiblen Laufwerken die Server auf bis zu 12 Einschübe erweitert werden. Zudem lässt sich die 3-jährige eingeschränkte Garantie auf 5 Jahre verlängern.

Der RS1221+ sowie der RS1221RP+ sind ab heute bei Synology-Fachhändlern verfügbar. Aktuell findet sich im Onlineshop von Conrad ein RS1221RP+ für rund 1.250 Euro mit einer Lieferzeit von zehn bis dreizehn Tagen.