Gewinnspiel: 2 x Seagate IronWolf Pro mit 18 TB

Vor kurzem hat Seagate seine IronWolf-Pro-Reihe um ein 18-TB-Laufwerk erweitert. Das neue Flaggschiff unter den NAS-Lösungen des Herstellers kann nun mit etwas Glück auf Hardwareluxx.de gewonnen werden. Im Rahmen eines Gewinnspiels verlosen wir in Zusammenarbeit mit Seagate zwei Exemplare der IronWolf Pro mit 18 TB.

Die Seagate IronWolf Pro mit 18 TB läuft unter der Kennung ST18000NE000 und führt damit die Serie, die bislang von 4 TB bis zu 16 TB reichte, in Sachen Speicherkapazität an und ist obendrein die erste 18-TB-Festplatte von Seagate überhaupt. Hierfür stehen insgesamt neun Scheiben bereit, die mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 7.200 U/min arbeiten und auf einen 256 MB großen Cache zurückgreifen können. Damit steigt die Datendichte auf 1.146 Gb/in² an.

Wie ihre kleineren Schwestermodelle ist sie speziell für den Einsatz in NAS-Systemen optimiert und setzt auf die CMR-Aufzeichnungstechnik, womit sie sich als besonders energieeffizient erweist. Laut Seagate soll sich das 3,5-Zoll-Laufwerk, welches per SATA III kommuniziert, mit einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme von etwa 8 W begnügen, wohingegen im Leerlauf nur etwa 5,2 W erreicht werden sollen.

Gleichzeitig werden hohen Datentransferraten von bis zu 260 MB/s erreicht, womit Seagate in Sachen Performance gegenüber den kleineren Modellen sogar noch einmal etwas mehr herausholt. Bislang war bei 255 MB/s Schluss. Wie es sich für ein NAS-Laufwerk gehört arbeitet auch die Seagate IronWolf Pro mit 18 TB sehr leise. Seagate gibt im Datenblatt gerade einmal 28 bis 32 dB(A) an.



Absetzen von der Konkurrenz kann sich die Seagate IronWolf Pro außerdem im Bereich der Datensicherheit. Auch wenn das Worst-Case-Szenario eines Ausfalls von Produktiv-System und Backup sehr gering sein sollte, gewährt Seagate im Rahmen seines Rescue-Data-Recovery-Serviceplans Zugang zu einem weltweit agierenden Team aus Datenwiederherstellungs-Experten, die auch dann noch an die wichtigen herankommen sollen, wenn die normalen Mittel schon lange nicht mehr helfen. Im Falle eines Defekts samt Datenverlust bietet Seagate seinen Kunden an, die defekte Festplatte in seinem Labor zu untersuchen und einen Rettungsversuch zu starten - mit 95%-iger Erfolgswahrscheinlichkeit. Wer seine Festplatte nach dem Kauf registriert, aktiviert den Rescue-Data-Recovery-Serviceplan für drei Jahre - und das für sämtliche Ironwolf-Modelle.

Ein Hardwareluxx-Leser kann nun zwei Exemplare der Seagate IronWolf Pro mit 18 TB mit etwas Glück gewinnen. Im Einzelhandel wird das Modell derzeit zu einem Straßenpreis von etwa 540 Euro angeboten. Das Paket hat also einen Gesamtwert von über 1.080 Euro!

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Gewinnspiel-Frage

Zwei Seagate IronWolf Pro mit 18 TB können nun mit etwas Glück gewonnen werden. Hierfür muss die folgende Frage beantwortet werden:

Die Teilnahme von Mitarbeitern der veranstaltenden Firmen und der Hardwareluxx Media GmbH ist nicht erlaubt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das gewonnene Produkt kann nicht ausgezahlt werden. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erlaubt uns der Gewinner, ihn nach der Auslosung zu kontaktieren. Wir erfragen dann seine Adresse und übermitteln diese dann an den Hersteller, um das Produkt zusenden zu können. Das Los entscheidet. Die Angaben werden zu keinem weiteren Zweck als der Kontaktaufnahme für dieses Gewinnspiel genutzt und im Anschluss gelöscht. Sämtliche eingesendeten Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. Teilnahmeschluss ist der 15. November 2020, 23:59 Uhr.

P.S.: Falls ihr das Teilnahmefeld nicht seht, müsst ihr Euren Adblocker ausschalten.