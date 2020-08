Gefälschte Festplatten aus China bei eBay aufgetaucht

Eigentlich ist davon auszugehen, dass Nutzer gerade bei wichtigen Bauteilen, wie zum Beispiel einer Festplatte, in erster Linie auf Markenprodukte setzen. Schließlich werden auf einer HDD in der Regel wichtige Daten gespeichert, die man sicher verwahren möchte. Auch die aktuellen Kosten von physischen Datenträgern dürften mittlerweile niemanden mehr abschrecken. Schaut man sich die Produktpalette von WD an, lassen sich die WD-Red-Plus-HDDs in der 1-TB-Variante für knapp 53 Euro erwerben. Ebenfalls war bislang davon auszugehen, dass sich das Fälschen von Festplatten aufgrund der günstigen Preisgestaltung nicht gerade als lukrativ für Kriminelle erweist. Allerdings ist jetzt bei den Kollegen von heise eine externe 2-TB-USB-Festplatte für 30 Euro aufgetaucht, die uns eines Besseren belehrt.

Beim Ursprungsland der Fake-HDD handelt es sich um China. Gekauft wurde die Festplatte auf der Auktionsplattform eBay. Zwar soll es sich laut Angebotsbeschreibung um eine HDD mit einer Kapazität von 2 TB handeln, schaut man sich den Festspeicher mit einer entsprechenden Software an, wird schnell klar, dass besagte Platte lediglich über einen Speicher von 300 GB verfügt. Zwar suggerieren die SMART-Werte, dass die Festplatte neu ist, jedoch scheint hierfür eine manipulierte Firmware des USB-SATA-Wandler verantwortlich zu sein. Die Typenbezeichnung wurde ebenfalls von den Fälschern angepasst. Wie die Kollegen von heise feststellen konnten, handelte es sich in Wirklichkeit um eine 320 GB große Hitachi-Festplatte, die aus dem Jahr 2010 stammen soll.

Des Weiteren lässt die Geschwindigkeit der externen Festplatte zu wünschen übrig. Von den erwarteten 100 MByte/s lassen sich lediglich 40 MByte/s erzielen. Somit liegt der Verdacht nahe, dass es sich hier um eine USB-2.0-Schnittstelle handelt, oder die Fälscher am USB-Wandler gespart haben.

Aus diesem Grund sollte man bei vermeintlichen Schnäppchen aus China lieber genau hinschauen. Zwar ist der Verkäufer aktuell nicht mehr bei eBay aktiv, jedoch findet sich die genannte Festplatte in einem identischen Angebot bei einem anderen Verkäufer weiterhin auf eBay.