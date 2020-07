Kingston veröffentlicht DataTraveler Locker+ G3 mit 128 GB und Hardware-Verschlüsselung

Der US-amerikanische Hersteller Kingston hat jetzt seinen verschlüsselten USB-Stick DataTraveler Locker+ G3 (DTLPG3) mit einer Speicherkapazität von 128 GB angekündigt. Somit ist das Kingston DTLPG3-Flash-Laufwerk mit einer Kapazität von 8 GB bis 128 GB ab sofort im Handel erhältlich. Außerdem lässt sich der Kingston DTVP-3.0- sowie der DT4000G2DM-Stick in Größen zwischen 4 GB und 128 GB erwerben. Zudem verfügen alle Kingston USB-Sticks über eine Garantie von fünf Jahren. Die Lesegeschwindigkeit des DTLPG3 mit einer Kapazität von 128 GB beträgt laut Kingston 135 MB/s. Beim Schreiben erreicht der USB-Stick 40 MB/s.

Der DataTraveler Locker+ G3 (DTLPG3) sichert alle gespeicherten Daten mit einer Hardware-Verschlüsselung inklusive Passwortschutz. Außerdem bietet der Kingston-Stick optional eine ClevX-Cloud-Backup-Funktion, bei der sämtliche Daten auf Microsofts OneDrive sowie Amazons Cloud oder auf dem eigenen Dropbox-Account geladen werden. So lassen sich die persönlichen Daten weiterhin nutzen, auch wenn der Stick verloren oder gestohlen wurde. Ebenfalls gab Oscar Escayola, Flash Business Manager, Kingston EMEA bekannt, dass der Stick nach zehn ungültigen Zugriffsversuchen automatisch gesperrt und neu formatiert wird.

Zudem wird für die Nutzung des USB-3.0-Sticks von Kingston keine zusätzliche Software benötigt. Des Weiteren lässt sich das Laufwerk sowohl an Windows-PCs als auch an Computern mit Apples macOS (v. 10.12.x bis 10.15.x) nutzen. Es nicht nötig den Stick vorher zu formatieren oder eine entsprechende Software zu installieren. Das Metallgehäuse schützt den DTLPG3 laut Angaben des Herstellers vor Stürzen, Stößen sowie Schlägen. Außerdem lässt sich der DataTraveler Locker+ G3 von Kingston mit einer integrierten Öse an einem Schlüsselring befestigen. Die Abmessungen des Gehäuses belaufen sich auf 60,56 x 18,6 x 9,75 mm.