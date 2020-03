Synology veröffentlicht DiskStation Manager 6.2.2-24922-6

Das taiwanische Unternehmen Synology hat eine neue Version des DiskStation Managers veröffentlicht. Mit der Version 6.2.2-24922-6 gibt es nicht allzu viele Änderungen aus dem Hause Synology. Mit der aktuellen Version wurden insgesamt drei Probleme behoben. Dazu gehört die Verbesserung der Laufwerks-Migration-Kompatibilität von Geräten und DSM-Versionen. Ebenfalls wurde die Stabilität von iSCI-Sessions verbessert. Synology erwähnt hier explizit VMWare-Hosts mit der ESXi-Server-Version 6.7 U3.

Als dritten Punkt führt das Unternehmen unerwartete Neustarts auf. Allerdings hing das Auftreten des besagten Problems von virtuellen Maschinen ab, die auf bestimmten Modellen ausgeführt werden.

Somit waren von den plötzlichen Neustarts nur einige Nutzer betroffen. Allerdings empfiehlt das Unternehmen allen Synology-Besitzern das Update 6.2.2-24922-6 auf ihren Geräten einzuspielen. Alle Eigentümer des RS4017xs+ sind mit der Aktualisierung zudem im Stande, ihr Gerät mit D4EC-2666-16G-Speichermodulen zu betreiben. Dies war zuvor nicht möglich.

Synology gab bekannt, dass die neue Firmware in den nächsten Tagen in allen Regionen zur Verfügung stehen wird. Wer jedoch nicht so lange warten will, hat die Möglichkeit, das Update hier herunterzuladen.