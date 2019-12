Synology verschiebt Betatest der DiskStation-Manager-7.0-Software

Der taiwanische Hardwarehersteller Synology hatte bereits in der Vergangenheit bekannt gegeben, die Betaversion seiner DiskStation-Manager-7.0-Software noch in diesem Jahr den ersten Testern zur Verfügung zu stellen. Neben optischen Anpassungen hat Synology nach eigenen Angaben in der Version zudem am SSD-Cache gearbeitet. Außerdem soll es mit der DSM 7.0 möglich sein, alle NAS-Ressourcen mit Synology Active Insight über die Cloud überwachen zu lassen.

Des Weiteren werden mit der neuen Aktualisierung auf die Version 7.0 die Dienste Photo Station und Moments zusammengefasst und in Synology Photos umbenannt. Zielgruppe der neuen Photo-App sind sowohl Privatanwender als auch professionelle Nutzer. Weitere Funktionen wie Sortieren oder Upload lassen sich ebenfalls weiterhin ganz normal verwenden, ebenso wie Verwalten, Suchen oder Freigeben. Am intelligenten Sortieren soll sich auch mit der Version 7.0 nichts ändern.

Allerdings scheint Synology die Betaversion nun doch nicht mehr im aktuellen Kalenderjahr zu veröffentlichen, sondern plant einen Release der DiskStation-Manager-7.0-Beta im Jahr 2020. Ob das Unternehmen den Release verschoben hat, um noch weitere Änderungen an der neuen Version vorzunehmen, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Spätestens im kommenden Jahr, beim Release der Betaversion, werden die Nutzer in der Lage sein, einen ersten Blick auf die aktualisierte Synology-Software zu werfen.

