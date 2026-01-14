Werbung

Nubi ist als europäischer Hersteller neu in das Eingabegeräte-Segment eingestiegen und hat direkt zum Start ein breites Sortiment vorzuweisen. Neben Mäusen und Tastaturen, die sich eher an Gamer richten, gibt es von Nubi auch ein Mikrofon, das anschlusstechnisch flexibel ist, und auch drei Headsets sind auf der Nubi-Webseite gelistet. Gleichzeitig werden die Produkte zu günstigen Preisen angeboten, was in der heutigen Zeit auch nicht selbstverständlich ist.

Angefangen bei den Mäusen gibt es mit der NM1 Wireless und der NM1 SE Wireless zwei kompakte und mit gerade einmal 39 g leichte Gaming-Mäuse. Der 230 mAh große Li-Ion-Akku soll für eine Laufzeit bis 40 Stunden durchhalten. Der Unterschied zwischen beiden Modellen ist der unterschiedliche Sensor. Während bei der NM1 Wireless der bessere PixArt PAW3395 zum Einsatz kommt, setzt Nubi bei der NM1 SE Wireless auf den PAW3311. Letzterer kommt bis auf 12.000 DPI bei einer maximalen Beschleunigung von 35 G. Der Tracking-Speed wird mit 300 IPS angegeben.

Der PAW3395 in der NM1 Wireless schafft es dagegen bis auf 26.000 dpi bei 50 G und 650 IPS. Die Polling-Rate ist mit 1.000 Hz jeweils identisch. Sowohl die NM1 Wireless als auch die NM1 SE Wireless gibt es in den Farben Weiß und Schwarz. Mit 34,90 Euro ist die NM1 Wireless bereits günstig bepreist, doch die NM1 SE Wireless kommt sogar auf nur 19,90 Euro.

Drei TKL-Tastaturen

Bei allen drei Tastaturen muss auf das Numpad verzichtet werden. Somit handelt es sich bei der NK68 HE, NK68 Pro Wireless und bei der NK87 jeweils um eine TKL-Tastatur (TenKeyLess). Nubis NK68 HE soll die schnellste, mechanische Tastatur sein und verwendet G3ms-Magnetite-Ice-Switches, die zusätzlich auch Hot-Swappable sind. Laut Hersteller kommt die NK68 HE auf ein Gewicht von 960 g und bietet auch Multimedia-Tasten mittels FN-Feature. Angeschlossen wird die NK68 HE mittels abnehmbarem USB-C-auf-USB-A-Kabel.

Wer stattdessen eine kabellose Tastatur inklusive Bluetooth-Unterstützung bevorzugt, sollte sich die Nubi NK68 Pro Wireless anschauen. Genau wie die NK68 HE wurde auch die NK68 Pro Wireless mit RGB-LEDs ausgestattet, wobei zunächst noch unklar ist, ob diese RGB-LEDs mit den Mainboards bzw. dessen Software der führenden Hersteller gesteuert werden können. Als sinnvolle Ergänzung kann die NK68 Pro Wireless einen drehbaren Volume-Knopf vorweisen, der sich laut Nubi sogar austauschen lassen soll. Der verbaute 8.000-mAh-Akku soll mit eingeschalteten LEDs bis zu 100 Stunden durchhalten. Alternativ kann die NK68 Pro Wireless jedoch auch mit dem USB-Kabel betrieben und gleichzeitig aufgeladen werden. Den eher cleanen Einstieg beschreibt Nubi mit der NK87 mit weißer Beleuchtung in 17 Leucht-Modi.

Die NK87 als Einstieg wurde bei Fragstore mit 34,90 Euro bepreist. Nubis NK68 HE kommt dagegen auf minimal höhere 39,90 Euro. Für gerade einmal zehn Euro mehr ist bereits die NK68 Pro Wireless erhältlich.

Ein Mikrofon und drei Headsets

Das NMIC1 vermarktet Nubi als professionelles Mikrofon für Jedermann. Als großer Vorteil stellt sich der flexible Anschluss des NMIC1 dar, denn neben der Anbindung über USB bringt das Mikrofon auch einen XLR-Anschluss mit. Angebracht ist das Mikrofon an den mitgelieferten Standfuß und kommt auf ein Gewicht fast 1 kg. Für das Echtzeit-Monitoring ist auch ein 3,5-mm-Klinke-Kopfhöreranschluss zur Stelle. Bei der wichtigen Sound-Qualität gibt Nubi das NMIC1 mit 24 Bit bei bis zu 192 kHz an. Als Ergänzung ist auch eine aktive Noise-Cancellation mit an Bord.

Last but not least kommen wir nun zu den Headsets. In Summe sind es drei verschiedene Modelle und das NH1 SE stellt den Einstieg dar. Vorteilhaft ist die Inbetriebnahme mittels einfachem Plug & Play. Verbaut sind 50-mm-Treiber und haben laut Nubi ein Frequenzspektrum von 20 Hz bis 20 kHz bei einer Impedanz von 32 Ohm. Die Empfindlichkeit wurde mit 116 dB angegen, was ein ziemlich hoher Wert ist. Das Mikrofon ist abnehmbar und kommt auf 50 Hz bis 10 kHz. Baugleich ist das reguläre NH1-Headset, benötigt für den Betrieb jedoch den Treiber und bietet dafür vier implementierte EQ-Voreinstellungen. Preislich kommen das NH1 SE auf 29,90 Euro und das NH1 auf 39,90 Euro.

Von den beiden Headsets absetzen kann sich das NH1 Pro Wireless. Wie die Bezeichnung bereits verrät, kann dieses Headset kabellos betrieben werden und hat hierfür einen Akku mit 1.050 mAh an Kapazität erhalten. Bei einer Lautstärke von 70 % sollen laut Nubi 80 Stunden drin sein, bevor der Akku wieder aufgeladen werden muss. Für den Anschluss ist ein USB-C-Anschluss verbaut. Um das Nubi NH1 Pro Wireless zu erwerben, müssen bei Fragstore.com 49,90 Euro eingeplant werden.