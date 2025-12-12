Werbung

Der HATOR-Christmas-Sale bringt die beste Gaming-Peripherie des Herstellers zu einem unschlagbaren Preis ins Setup! Ob man nach einer professionellen mechanischen Tastatur, einem ergonomischen Gaming-Stuhl oder nach einer hochperformanten 8K-Gaming-Maus sucht – zur Weihnachtszeit lassen sich jetzt bis zu 33 % bei den beliebtesten HATOR-Produkten sparen!

Pünktlich zur Weihnachtszeit startet HATOR seinen Christmas-Sale und bietet ausgewählte Produkte zu starken Rabatten an – von der mechanischen Tastatur über eine hochperformante Gaming-Maus bis hin zum ergonomischen Gaming-Stuhl ist alles dabei! Bis zu 33 % lassen sich im Zeitraum vom 12. Dezember bis 28. Dezember 2025 sparen! Damit lässt sich die beliebteste Gaming-Peripherie des Herstellers jetzt zu unschlagbaren Preisen unter den Weihnachtsbaum legen, um während der Feiertage ganz entspannt zocken zu können. Mit dabei sind unter anderem die HATOR Rockfall 3 TKL Wireless, der HATOR Darkside 3 und die HATOR Quasar 3 Ultra 8K+8K Wireless, aber auch zahlreiche weitere Angebots-Produkte.

HATOR Rockfall 3 TKL Wireless

Die HATOR Rockfall 3 TKL Wireless setzt neue Standards für kompakte Gaming-Tastaturen. Mit ihren hochperformanten HATOR-Aurum-Linear-Schaltern und einer Polling-Rate von 1.000 Hz macht sie verzögerungsfreie Eingaben möglich und eignet sich somit perfekt für schnelle Shooter. Das Hot-Swap-System ermöglicht außerdem den problemlosen Austausch der Schalter ohne Werkzeug, während das Gasket-Moun-Design und die mehrschichtige Geräuschdämpfung für ein sanftes Tippgefühl sorgen. Mit 100 % Anti-Ghosting und vollständigem N-Key-Rollover registriert die Tastatur Eingaben zuverlässig.

Dabei lässt sich die Gaming-Tastatur flexibel nutzen, denn sie kann nicht nur kabelgebunden über USB-C an den Rechner angeschlossen werden, sondern auch bequem drahtlos, wobei sogar eine 2,4-GHz-Verbindung und Bluetooth 5.3 möglich sind. Für die Zocker-Sessions ohne störendes Kabel ist ein kapazitätsstarker Akku integriert, der eine Laufzeit von über 160 Stunden verspricht, womit man sich um das Laden kaum noch Gedanken machen muss. Lange sollen auch die Double-Shot-PBT-Keycaps durchhalten, denn HATOR verspricht einen jahrelangen und zuverlässigen Einsatz mit garantierten 70 Millionen Anschlägen.

Das minimalistische, mattschwarze Design mit der ikonischen zweifarbigen Tastenkap-Kombination fügt sich perfekt in jedes Gaming-Setup ein, wobei auch eine individuell steuerbare RGB-Beleuchtung nicht fehlen darf. Entsprechende Beleuchtungsprofile und sogar Makros können bequem direkt auf der Tastatur abgespeichert werden, um sofort auf neuen Endgeräten zum Einsatz kommen zu können. Die komplizierte Neueinrichtung entfällt.

Die HATOR Rockfall 3 TKL Wireless unterstützt VIA und erweiterte Customization-Optionen über QMK, was sie zur idealen Wahl für Enthusiasten macht, die ihre Peripherie eigenständig optimieren möchten. Ob Windows, macOS, Linux oder ChromeOS – die Tastatur arbeitet nahtlos mit allen Systemen zusammen.

Die HATOR Rockfall 3 TKL Wireless gibt es zum Christmas Sale über den Webshop des Herstellers schon ab 79,99 Euro und damit zu 16 bis 20 % günstiger!

HATOR Darkside 3

Der HATOR Darkside 3 vereint modernes, minimalistisches Design mit durchdachter Ergonomie und wird somit zur perfekten Wahl für Gamer und Profis, die lange Sessions komfortabel meistern möchten. Mit seinem vollständig lackierten Stahlrahmen bietet der Stuhl eine hohe Langlebigkeit und Schutz vor Korrosion und Verschleiß. Die innovative ChillFoam-Memory-Schaumtechnologie in Kopf- und Lendenkissen passt sich individuell der Körperform an und sorgt für maximalen Komfort im Nacken- und Rückenbereich. Das elegante, dezente Design fügt sich in jedes Gaming-Setup und in jeden modernen Arbeitsraum perfekt ein – egal ob Homeoffice oder Gaming-Zimmer.

Mit zwei verfügbaren Größen und vielseitigen ergonomischen Anpassungsmöglichkeiten bietet der HATOR Darkside 3 eine hervorragende Passform. Die magnetisch angebrachten Kopf- und Lendenkissen lassen sich jederzeit entfernen oder austauschen. Die atmungsaktiven CloudTouch-Stoffe sollen selbst während intensiver Gaming-Sessions angenehm kühl bleiben. Mit einer maximalen Tragfähigkeit von 100 bis 110 kg ist der HATOR Darkside 3 äußerst robust und zuverlässig ausgelegt.

Ein weiteres Highlight ist das NFC-Tag-System. Damit lassen sich personalisierte Einstellungen oder Gaming-Szenarien mit nur einem Tap auf dem Smartphone aktivieren. Die magnetischen Seitenkappen mit dem charakteristischen HATOR-Design verleihen dem Stuhl eine zusätzliche visuelle Note. Die robusten 65 mm SoftRide-Rollen gleiten sanft über jeden Untergrund und schützen den Boden zuverlässig vor Kratzern.

Je nach Ausführung kostet der HATOR Darkside 3 regulär zwischen 289 und 319 Euro. Zum Weihnachtsfest kann das Möbelstück bereits ab 259 Euro unter den geschmückten Tannenbaum gelegt werden. Das entspricht einer Ersparnis von 10 %!

HATOR Quasar 3 Ultra 8K+8K Wireless

Die HATOR Quasar 3 Ultra 8K+8K Wireless ist eine besonders schnelle Gaming-Maus für Shooter-Fans. Mit ihrem hochperformanten PixArt-PAW3950-Sensor, der eine Auflösung von bis zu 30.000 DPI und eine Beschleunigung von 50 G liefert, erreicht eine Polling-Rate von stolzen 8.000 Hz – sowohl kabellos als auch kabelgebundenen. So sind ultraschnelle Abfrageraten mit minimaler Latenz garantiert, was in rasanten FPS-Spielen und E-Sport-Titeln den entscheidenden Vorteil bringen kann. Die langlebigen Optical-100M-Schalter sollen mindestens 100 Millionen Klicks standhalten können und so stets für eine sofortige und präzise Ausführung sorgen.

Wie schon bei der HATOR Rockfall 3 lässt sich auch die Quasar 3 Ultra über drei verschiedene Systeme mit dem Gaming-PC verbinden: Drahtlos per 2,4 GHz Wireless oder Bluetooth 5.4 und kabelgebunden per USB-C-Verbindung. Der 600 mAh starke Akku soll beeindruckende Laufzeiten von bis zu 52 Stunden Laufzeit ermöglichen, um so besonders lange Sessions ohne Unterbrechungen genießen zu können. Und wenn es doch mal eng werden sollte: Nach nur etwa drei Stunden ist der Stromspeicher wieder voll einsatzbereit.

Mit ihrem eleganten symmetrischen Design und dem leichten 65-g-Gehäuse ist die HATOR Quasar 3 Ultra 8K+8K Wirless für alle Hände geeignet und ergonomisch perfekt ausbalanciert für alle Griffarten – Palm, Claw und Fingertip. Die großflächigen PTFE-Gleitfüße ermöglichen schnelle und präzise Bewegungen, während die texturierte Beschichtung einen sicheren Grip garantiert und Fingerabdrücke zuverlässig abhält. Dank der umfangreichen Software kann die Quasar 3 bis in kleinste Detail konfiguriert werden: So lassen sich nicht nur der DPI-Modus stufenweise anpassen oder individuelle Makros konfigurieren, sondern auch die RGB-Beleuchtung einstellen, um sie den restlichen Komponenten des Gaming-Setups anzupassen. Letztere hebt das elegante weiße oder schwarze Finish mit einem farbenfrohen visuellen Farbeffekt ab.

Während des Christams-Sales bis zum 20. Dezember 2025 ist die HATOR Quasar 3 Ultra 8K+8K Wireless schon ab 79,99 Euro zu haben, was einer Preisersparnis von fast 20 % entspricht!

Ein Blick in den Produktkatalog von HATOR lohnt sich, im Christmas-Sale werden im Zeitraum vom 12. Dezember bis 28. Dezember 2025 noch zahlreiche weitere Produkte angeboten:

