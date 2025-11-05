Werbung

Sharkoon erweitert sein Portfolio um die Skiller SGM30W, eine kabellose Gaming-Maus, die auf Flexibilität und präzise Steuerung ausgelegt ist. Das Dual-Mode-Design ermöglicht dabei sowohl den drahtlosen Betrieb als auch die Nutzung per Kabel, falls der Akku während des Spielens aufgeladen werden muss. Mit einer Laufzeit von bis zu 70 Stunden und der Möglichkeit, sie über das mitgelieferte USB-C-auf-USB-A-Kabel oder kabellos zu laden, bietet die Maus hohe Flexibilität.

Im Inneren der Skiller SGM30W arbeitet ein optischer Sensor mit einer Auflösung von bis zu 6.000 DPI, der eine präzise und gleichmäßige Erfassung von Bewegungen ermöglichen soll. Damit will die Maus sowohl für schnelle Actionspiele geeignet sein als auch für taktische Genres, die eine fein abgestimmte Steuerung erfordern.

Die Maus verfügt über sieben programmierbare Tasten, die sich mithilfe der bereitgestellten Software individuell anpassen lassen. Die Software erlaubt zudem das Erstellen und Zuweisen von Makros, wodurch die Maus an unterschiedliche Spielstile und Anwendungsbereiche angepasst werden kann.

Für eine lange Lebensdauer sollen die Omron-Schalter in den Haupttasten sorgen, die durch ihre Robustheit und Zuverlässigkeit für eine konstante Eingabepräzision bekannt sind. Visuell setzt Sharkoon auf eine dezente RGB-Beleuchtung des Logos, die nicht nur als optisches Element dient, sondern auch den Akkustand anzeigt.

Mit ihrer Kombination aus drahtloser Flexibilität, präziser Sensortechnik und anpassbarer Steuerung richtet sich die Skiller SGM30W an Spieler, die eine zuverlässige und vielseitige Maus für verschiedene Einsatzzwecke suchen. Die SGM30W ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 35 Euro zu haben.