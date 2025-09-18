Werbung

Im Rahmen der Logitech G Play 2025 hat der Eingabe-Spezialist mehrere Neuheiten im Bereich Gaming vorgestellt. Dazu zählen zwei neue Mäuse, die auf kompetitives Spielen auf professionellem Niveau ausgelegt sind. Neben der extra kompakten Logitech G PRO X Superlight 2c wurde dabei auch die Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE präsentiert.

Sie ist die erste Gaming-Maus, die auf Logitechs SUPERSTRIKE-Technologie setzt. Dabei soll es sich um eine Kombination aus induktiver Analog-Erkennung und haptischem Echtzeit-Feedback handeln. Sie wurde speziell für professionelle E-Sport-Athleten entwickelt. Auch bei dieser Maus hat man sich das Feedback von verschiedenen E-Sportlern eingeholt.

Ausschlaggebend bei der Superstrike-Technologie ist das Haptic Inductive Trigger System, kurz HITS. Mit diesem System können Spieler die Klicks genau nach ihren Vorlieben einstellen, während das integrierte haptische Feedback-System dafür sorgt, dass jeder Klick in dem Moment spürbar ist, in dem er registriert wird. Hier können über die Logitech G HUB Software fünf Intensitäten gewählt werden. Dies soll präzisere Kontrolle über die Maus ermöglichen. Kupferspulen erzeugen ein elektromagnetisches Feld im Innern und ersetzen mechanische Schalter durch ein vollständig analoges System mit 0,6 mm Tastenhub. 10 Stufen für den Auslösepunkt und 5 Rapid-Trigger-Reset-Level können eingestellt werden.

Angetrieben wird die Maus durch Logitechs HERO 2 Sensor. 8 kHz Polling-Rate ermöglichen Eingaben alle 0,125 ms. Eine Beschleunigung von 88G soll schnelle Richtungswechsel und Bewegungen sicherstellen. Für die nötige Präzision sorgen 888 IPS. Weiterhin sind bis zu 44.000 DPI Abtastung möglich. Um den entsprechenden Komfort zu bieten, wiegt die Maus lediglich 65 Gramm. Dies soll einer Ermüdung beim Spielen vorbeugen. Sanftes und widerstandsloses Gleiten sollen Zero-Additive-PTFE-Füße mit abgerundeten Kanten ermöglichen. Der Akku schafft bis zu 90 Stunden. Die PRO X2 SUPERSTRIKE wird im ersten Quartal 2026 weltweit verfügbar sein. Der Preis wurde noch nicht bekannt gegeben. Weitere Informationen finden sich auch auf der offiziellen Webseite.