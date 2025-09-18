Werbung

Mit der Q16 HE 8K wollen die Tastatur-Enthusiasten von Keychron ein neues Modell auf den Markt bringen, das sich hinsichtlich seiner Eigenschaften deutlich von gängigen Modellen abhebt. Sowohl das Gehäuse als auch die Tasten bestehen aus Vollkeramik, was dem Gerät eine kühle, glatte Oberfläche verleiht und gleichzeitig für eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Kratzern, Stößen und Abnutzung sorgen soll. Obwohl die Tastatur bloß in einem kompakten 65-%-Design daherkommt, bringt sie aufgrund der Materialwahl über ein Kilogramm auf die Waage.

Im Inneren kommen moderne Hall-Effect-Lime-Magnetschalter mit TMR-Sensoren zum Einsatz. Die Technik ermöglicht eine einstellbare Auslösung im Bereich von 0,1 bis 3,35 mm und erlaubt es, für jede Taste individuell die Empfindlichkeit festzulegen. Dabei lassen sich bis zu vier Aktionen pro Taste definieren, abhängig davon, wie tief eine Taste gedrückt wird. Unterstützt wird dies durch die Rapid-Trigger-Technologie, die Eingaben beim Loslassen sofort zurücksetzen kann und so wiederholte Tasteneingaben nahezu verzögerungsfrei ermöglicht.

Die Eingaben werden dabei mit einer Polling-Rate von 8.000 Hz verarbeitet, was einer Abtastung alle 0,125 ms entspricht. Ergänzend soll Snap Click dafür sorgen, dass bei gleichzeitigem Drücken von zwei Tasten stets die tiefere Eingabe priorisiert wird, um Fehleingaben zu vermeiden.

Für Anpassungen steht die Keychron-Web-App zur Verfügung, die direkt über den Browser genutzt werden kann. Dort lassen sich Tastenbelegungen ändern, Makros anlegen, Profile speichern oder RGB-Effekte einstellen, ohne zusätzliche Software installieren zu müssen. Aufgrund des Hot-Swap-Designs können die Schalter zudem ohne Löten gewechselt werden.

Zur weiteren Ausstattung zählen vorab geschmierte Plate-Mounted-Stabilisatoren, die ein stabiles Tippgefühl bei größeren Tasten wie Leertaste oder Umschalttaste sicherstellen wollen. Die RGB-Hintergrundbeleuchtung bietet über 22 Effekte sowie die Möglichkeit, jede Taste individuell zu beleuchten. Durch die Keramikoberfläche wird das Licht diffus reflektiert, was ein gleichmäßiges Leuchten erzeugen will.

Das Gehäuse ist ergonomisch mit einem Winkel von 5 ° geformt, wodurch die Handgelenke in einer natürlichen Position liegen sollen, um längere Schreib- oder Gaming-Sessions komfortabler zu machen. Preislich wird die Keychron Q16 HE 8K bei 240 US-Dollar liegen. Der Versand von Kickstarter-Bestellungen ist für Oktober 2025 geplant.