Werbung

Mitte Juli riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest zu bewerben. Gesucht wurden in Zusammenarbeit mit Sharkoon drei Tester für eine brandaktuelle Tastatur des Herstellers aus echtem Holz. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von Sharkoon drei Exemplare der SKILLER SGK50 S3 Wood PBT. Sie kombiniert moderne Gaming-Technik mit einem Gehäuse aus echtem Holz und richtet sich somit an Spieler, die sowohl Wert auf technische Leistung als auch auf eine außergewöhnliche Optik legen. Während die Tastenkappen aus hochwertigem PBT bestehen und so besonders widerstandsfähig und langlebig sein sollen und natürlich ein angenehmes Tippgefühl vermitteln, ist das Außengehäuse aus Holz gefertigt und verleiht jeder Tastatur so eine besondere und vor allem individuelle Optik.

Zum Einsatz kommen gelbe G-Pro-3.0-Schalter von Gateron, die mit einer Betätigungskraft von 50 ± 15 g ein lineares Tipperlebnis ohne spürbaren Widerstandspunkt bieten und so besonders für schnelle Eingaben geeignet sind. Sie lassen sich dank Hot-Swap-Funktion bequem austauschen, wobei sowohl 3- als auch 5-Pin-Modelle unterstützt werden, was eine große Auswahl an kompatiblen Schaltern ermöglicht. Die dafür notwendigen Werkzeuge sind im Lieferumfang enthalten.

Für ein angenehmes akustisches Feedback sorgt eine Polycarbonat-Positionierungsplatte in Kombination mit einer Silikondämpfung. Diese Konstruktion erzeugt laut Sharkoon einen satten, dumpfen Klang und kann störende Nebengeräusche beim Tippen reduzieren. Natürlich werden alle Tasten RGB-Hintergrundbeleuchtet und können für jede Taste einzeln konfiguriert werden. Dabei setzt Sharkoon auf die Open-Source-Tools VIA und QMK, was auch eine Makro-Funktion und sogar eine freie Tastenbelegung plattformübergreifend möglich macht. Damit kann die Sharkoon SKILER SGK50 S3 Wood PBT sehr gut individualisiert werden.

Die SKILLER SGK50 Wood ist in verschiedenen Layout-Größen erhältlich. Unsere Leser erhalten die S3-Version im 75-%-Format mit 85 konkaven Tasten. Angeschlossen wird das Keyboard per USB-Kabel, wovon ein 1,5 m langes Kabel beiliegt. Rund 1.085 g bringt die Tastatur bei Abmessungen von 325 x 135 x 45 mm auf die Waage.

Regulär kostet die Sharkoon SKILLER SKG50 S3 Wood PBT 139,90 Euro. Drei unserer Leser dürfen die Holz-Tastatur nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos ausprobieren.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die drei Forennutzer "TheHille", "Hajdi" und "Raptor[TP]" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Eingabegeräte-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 27. Juli 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 28. Juli 2025

Testzeitraum bis 31. August 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Sharkoon sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum