Werbung

In Zusammenarbeit mit Sharkoon suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einer brandaktuellen Tastatur aus echtem Holz ausführlich auf den Prüfstand und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum veröffentlichen wollen. Als Dank für die Mühen, darf das Paket danach wieder behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von Sharkoon drei Exemplare der SKILLER SGK50 S3 Wood PBT. Sie kombiniert moderne Gaming-Technik mit einem Gehäuse aus echtem Holz und richtet sich somit an Spieler, die sowohl Wert auf technische Leistung als auch auf eine außergewöhnliche Optik legen. Während die Tastenkappen aus hochwertigem PBT bestehen und so besonders widerstandsfähig und langlebig sein sollen und natürlich ein angenehmes Tippgefühl vermitteln, ist das Außengehäuse aus Holz gefertigt und verleiht jeder Tastatur so eine besondere und vor allem individuelle Optik.

Zum Einsatz kommen gelbe G-Pro-3.0-Schalter von Gateron, die mit einer Betätigungskraft von 50 ± 15 g ein lineares Tipperlebnis ohne spürbaren Widerstandspunkt bieten und so besonders für schnelle Eingaben geeignet sind. Sie lassen sich dank Hot-Swap-Funktion bequem austauschen, wobei sowohl 3- als auch 5-Pin-Modelle unterstützt werden, was eine große Auswahl an kompatiblen Schaltern ermöglicht. Die dafür notwendigen Werkzeuge sind im Lieferumfang enthalten.

Für ein angenehmes akustisches Feedback sorgt eine Polycarbonat-Positionierungsplatte in Kombination mit einer Silikondämpfung. Diese Konstruktion erzeugt laut Sharkoon einen satten, dumpfen Klang und kann störende Nebengeräusche beim Tippen reduzieren. Natürlich werden alle Tasten RGB-Hintergrundbeleuchtet und können für jede Taste einzeln konfiguriert werden. Dabei setzt Sharkoon auf die Open-Source-Tools VIA und QMK, was auch eine Makro-Funktion und sogar eine freie Tastenbelegung plattformübergreifend möglich macht. Damit kann die Sharkoon SKILER SGK50 S3 Wood PBT sehr gut individualisiert werden.

Die SKILLER SGK50 Wood ist in verschiedenen Layout-Größen erhältlich. Unsere Leser erhalten die S3-Version im 75-%-Format mit 85 konkaven Tasten. Angeschlossen wird das Keyboard per USB-Kabel, wovon ein 1,5 m langes Kabel beiliegt. Rund 1.085 g bringt die Tastatur bei Abmessungen von 325 x 135 x 45 mm auf die Waage.

Regulär kostet die Sharkoon SKILLER SKG50 S3 Wood PBT 139,90 Euro. Drei unserer Leser dürfen die Holz-Tastatur nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos ausprobieren.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 27. Juli ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Sharkoon!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 27. Juli 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 28. Juli 2025

Testzeitraum bis 31. August 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Sharkoon sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum