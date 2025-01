Werbung

Im Rahmen der CES in Las Vegas stellt CHERRY die geplanten Highlights für 2025. Unter den Präsentationen finden sich auch drei Tastaturen, die für den Einsatz Zuhause und im Büro geeignet sind.

Die KW 300 MX ist CHERRYs erste Hot-Swap-Tastatur für den Bürogebrauch. Sie richtet sich an Technikfans, die eine mechanische Tastatur für das Home Office oder gelegentliches Gaming suchen. Zur Ausstattung der Tastatur zählen MX2A-Schaltern mit robusten PBT-Double-Shot-Tastenkappen. Hinzu kommen ein vollständiger N-Key-Rollover, Anti-Ghosting-Funktion, 1.000 Hz Polling-Rate und AES-128-Verschlüsselung.

Das Design ist in schwarz-grau relativ schlicht mit weißer Hintergrundbeleuchtung gehalten. Diese kann in zehn Stufen eingestellt werden. Hierzu wurde ein Wahlschalter angebracht, der auch die Lautstärke, die Helligkeit und das Ein- und Ausschalten steuert. Dual-Mode-Konnektivität ist mit einem USB Typ-C möglich, während bis zu drei Geräte über Bluetooth 5.2 verbunden werden können. Für Mac wird die KW 300MX mit zusätzlichen Tastenkappen ausgeliefert. Die Tastatur wird für 109,99 Euro erhältlich sein.

Diese kabellose mechanische KW 550 MX LP hat ein Format von 96 % und verfügt über MX-Low-Profile-2.0-Schalter mit PBT-Tastenkappen. Über die Dual-Mode-Konnektivität kann sie über USB oder Bluetooth mit bis zu drei Geräten verbunden werden. Hinzu kommen ausklappbare Füße zur Winkelverstellung, eine dimmbare weiße Hintergrundbeleuchtung und Status-LEDs. Hier wird der Batteriestatus über die Farbe der CHERRY-Taste angezeigt. Der Preis für die CHERRY KW 550 MX LP liegt bei 119,99 Euro.

Die KC-500-MX-LP-Tastatur wird in einer Full-Size- und einer TKL-Version erhältlich sein. Sie richtet sich an Anwender, die eine hochwertige Tastatur in einem minimalistischen Design suchen. Ähnlich der KW 550 MX LP verfügt sie über leise MX-Low-Profile-2.0-Schalter und PBT-Tastenkappen sowie Hintergrundbeleuchtung, ausklappbare Füße und Status-LEDs. Hinzu kommt hier noch eine Metallplattenkonstruktion für hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit. In Deutschland wird die Tastatur sowohl in Schwarz als auch in einer warmgrauen Variante erhältlich sein. Der Preis für die Fullsize-Version soll 109,99 Euro betragen. Der für die TKL-Version 99,99 Euro.

Alle weiteren Informationen und Updates finden sich auf der offiziellen Webseite.