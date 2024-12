Werbung

Cooler Master hat sich auf die Herstellung von Gaming-Hardware und Tech-Lifestyle-Produkten spezialisiert. Für ein neues Projekt hat man sich nun mit Simucube aus Finnland zusammengeschlossen. Diese sind auf Rennsimulationen spezialisiert und bekannt für ihre Force-Feedback-Technologie. Sie kommt in Radständen, Pedalen und Lenkrädern, die von Sim-Racern, E-Sport- und Motorsport-Athleten genutzt werden zum Einsatz. Gemeinsam hat man nun den Cooler Master x Simucube 2 Pro vorgestellt.

Da es im Rennsport und in realistischen Rennsimulationen um Millisekunden geht, soll das Gerät das gleiche detaillierte Feedback, auf das sich professionelle Rennfahrer verlassen müssen bieten. In Kombination mit dem DynX-Rig von Cooler Master, das sich an verschiedene Fahrzeugpositionen anpassen lässt, und den True Drive Paddock-Profilen von Simucube erhalten Rennfahrer ihre eigenen einstellbaren Fahrzeug-Setups für zuhause. Die Direct Drive Force Feedback Wheeelbase soll ein möglichst realistisches Feedback bieten.

Ergänzend bietet Simucubes True Drive Paddock eine Online-Bibliothek mit Profilen, die das Handling und Fahrgefühl verschiedener Fahrzeuge in beliebten Rennsimulationen glaubwürdig nachbilden sollen. Wer noch mehr Profile benötigt, kann diese über das Netzwerk von Cooler Master ergänzend herunterladen. Dafür ist allerdings ein Profil notwendig.

Der Direktantriebsmotor soll für eine gleichmäßige Rückmeldung sorgen, sodass der Fahrer das Gefühl für die Straße behält, während die Force-Feedback-Technologie die Straßenbeschaffenheit reflektiert. Die genutzten Materialien sollen auch intensiver Nutzung standhalten und mit ständigen Software-Updates wird das Gerät aktuell gehalten. Der Cooler Master x Simucube 2 Pro ist unter anderem direkt beim Hersteller verfügbar und kostet 1.450,00 Euro.