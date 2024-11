Werbung

FiiO ist vor allem als Hersteller von diversen Audio-Geräten bekannt. Mit der neuen KB3-HiFi-Tastatur betritt der Hersteller daher Neuland und will mit der Integration eines DAC in eine mechanische Tastatur hervorstechen. Der DAC ist der Digital-to-Analog Converter, also das Bauteil, dass aus digitalen Informationen darstellbare Audiosignale macht. Die FiiO KB3 HiFi Tastatur will Audiophilen und Gamern damit gleichermaßen eine bequeme Komplettlösung für das heimische Setup bieten.

Zwei integrierte CS43131-DAC-Chips wollen dazu HiFi und Gaming in bester Weise miteinander kombinieren. Mit einer Ausgangsleistung von 550mW kann die FiiO KB3 HiFi zudem auch anspruchsvolle Kopfhörer betreiben. Die 3,5-mm-SE und 4,4-mm-Doppelkopfhörerbuchsen mit symmetrischer Klinke bietet darüber hinaus eine breite Reihe an Anschlussmöglichkeiten für die verschiedensten Kopfhörer und Headsets.

Die mechanische kabelgebundene Tastatur wurde von FiiO mit gelben Gateron G Pro 3.0 Switches ausgestattet, welche durch ihre lineare Charakteristik für ein angenehmes und sanftes Schreibgefühl sorgen sollen. Die Tasten der KB3 HiFi sollen sich durch die Switches leicht drücken lassen, was zudem laut FiiO von den stoßdämpfenden Eigenschaften des dichtungsmontierten Designs begleitet wird. Zudem sind die Tasten Hot-Swap-fähig und lassen sich mit dem beigefügten Abzieher mühelos abnehmen und austauschen.

Für dynamische Lichteffekte soll darüber hinaus die integrierte RGB-Beleuchtung sorgen. Durch die Dual-OS-Unterstützung ist die KB3 HiFi dabei sowohl mit Mac als auch Windows kompatibel. Zwei eingebaute USB-A-Anschlüsse wollen zudem Schluss mit aufwendigem Kabelsalat machen.

Die FiiO KB3 HiFi ist für 159 Euro im FiiO-Shop erhältlich.