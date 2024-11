Werbung

CHERRY startet früh in den Black Friday - und das auch gleich mit einer bunten Produktpalette. In dieser Woche werden sowohl unterschiedliche XTRFY-Gaming-Produkte als auch einige Produkte für den Office-Einsatz stark vergünstigt angeboten. Damit aber nicht genug der Schnäppchen, denn in den kommenden zwei Wochen gibt es weitere interessante Angebote, auf die wir schon eine Vorschau geben können.

CHERRY XTRFY Gaming-Produkte: Von der E-Sports-Maus bis zur Handballenauflage

Von CHERR XTRFY sind die beiden kabellosen Mäuse M8 Wireless und M4 RGB Wireless im Angebot. Die CHERRY XTRFY M8 Wireless wurde als E-Sports-Maus entwickelt und verspricht eine entsprechende Performance. Herzstück ist mit PixArts PAW3395 ein aktueller Oberklasse-Sensor mit bis zu 26.000 DPI.

Bei kabelloser Anbindung gibt CHERRY eine Reaktionszeit von nur 1 ms an. Der integrierte 300-mAh-Akku erreicht eine Laufzeit von bis zu 75 Stunden und kann innerhalb von zwei Stunden wieder aufgeladen werden. Obwohl die CHERRY XTRFY M8 Wireless eine kabellose Maus mit geschlossener Griffschale ist, wiegt sie gerade einmal 55 g.

Käufer haben die Wahl zwischen gleich fünf teils ziemlich bunten Farbvarianten: Frosty Mint, Frosty Purple, Retro, White und Black. Im Rahmen der ersten Black-Friday-Aktionswoche reduziert CHERRY XTRFY den Preis der M8 Wireless für alle fünf Varianten von 109 auf 69,99 Euro.

Fans von perforierten Griffschalen macht CHERRY XTRFY mit der M4 RGB Wireless ein Angebot. Diese Maus bietet nicht nur kabellose Freiheit, sondern erlaubt durch austauschbare Teile auch eine Anpassung der Mausform an die Handgröße und den gewünschten Griff-Stil. Mit einem Gewicht von 71 g ist ebenfalls eine relativ leichte Maus - wenn auch nicht so ultra-leicht wie die XTRFY M8 Wireless. CHERRY verbaut einen PixArt PAW3370-Sensor und nutzt langlebige Kailh GM 8.0-Switches.

Während der aktuellen Aktionswoche wird der Preis der CHERRY XTRFY M4 RGB Wireless ebenfalls von 109 auf 69,99 Euro abgesenkt. Das gilt sowohl für die schwarze als auch für die weiße Farbvariante.

Ab der zweiten Woche (also ab 18.11.) wird es mit der CHERRY XTRFY M42 RGB noch ein die kabelgebundene Variante zum günstigen Angebotspreis von 39,99 statt 71,50 Euro geben. Die USB-Maus wird in den Farbvarianten Black, White, Miami Blue, Pink und Retro angeboten - gerade letztere Variante ist ein echter Eye-Catcher.

Praktisches Zubehör: Mauspads und Bungees

Wer noch ein Gaming-Mauspad für diese (oder andere) Mäuse sucht, wird bei den Angeboten übrigens auch fündig. Das CHERRY XTRFY GP5 Retrowave XL und das CHERRY XTRFY GP5 Tropical XL sind 92 x 40 cm große XL-Modelle, die entweder eine Skyline im lilafarbenen Retro-Design oder tropische Botanik präsentieren. Statt 32 Euro kosten die großen Mauspads aktuell nur 19,99 Euro. Mit dem CHERRY XTRFY WR5 Compact wird zudem auch eine Handballenauflage vergünstigt angeboten, die zu 65-Prozent-Tastaturen wie der CHERRY XTRFY K5 passt. Ihr Preis sinkt von 39 Euro auf 24,99 Euro.

Weiteres Zubehör wird in Woche 2 und Woche 3 folgen. Ab dem 18.11. gibt es die Mouse Bungees CHERRY XTRFY B4 und das beleuchtete CHERRY XTRFY B1 LED reduziert an. Das CHERRY XTRFY B4 kostet dann nur noch 9,99 statt 19 Euro, das B1 LED wird sogar von 54 Euro auf 19,99 Euro reduziert.

Wer anstelle eines XL- ein L-Mauspad sucht, der wird ab dem 25.11. fündig. CHERRY XTRFY wird dann das 460 x 400 mm große GP1 Large Tropical für 19,99 Euro statt 32 Euro anbieten.

Für den produktiven Einsatz: Kabellose Eingabegeräte-Kombi und günstige USB-Maus

Auch Office-Produkte gibt es Rabatte. Das B.Unlimited 3.0 ist ein Bundle aus einer flachen und kabellosen Full-Size-Tastatur und einer kabellosen Maus, das vor allem für den Office-Einsatz geeignet ist. Diese Eingabegeräte kommunizieren im 2,4-GHz-Band und mit AES-Verschlüsselung. Das Set wird im Aktionszeitraum für 59,99 statt 96,99 Euro verkauft.

Wird nur eine möglichst günstige Office-Maus benötigt, dann könnte die Gentix Corded Optical Illuminated Mouse ein attraktives Angebot sein. Die kabelgebundene 1.000-DPI-Maus wird für 7,99 Euro statt 11,99 Euro angeboten.

Zwei besonders hochwertige Office-Deals werden in den nächsten Wochen folgen: Die KC 6000 SLIM (zum Hardwareluxx-Test) ist eine extra schlanke und schicke Office-Tastatur mit Scherentechnologie. Ab der zweiten Aktionswoche wird sie für 29,99 Euro statt 48,99 Euro angeboten werden.

In der dritten Woche folgt dann die Multi-Device-Kompakttastatur KW 9200 MINI (auch diese haben wir getestet), die ebenfalls Scherentechnologie nutzt. Sie wird gleich mit einer Transporttasche ausgeliefert und ist als kompaktes Modell gut für den mobilen Einsatz geeignet. Dabei kann sie mit gleich vier Endgeräten verbunden werden: Über einen 2,4-GHz-Funkkanal, zwei Bluetooth-Kanäle und via Kabel. Der Preis wird von 84,99 Euro auf 49,99 Euro reduziert.

Es lohnt sich also, die CHERRY-Aktionsseite im Auge zu behalten: In den nächsten beiden Wochen werden noch etliche weitere Black-Friday-Angebote dazukommen.

Zusammenfassend noch einmal die Deals der ersten Woche im tabellarischen Überblick:

Die besten Black-Friday-Angebote von CHERRY (ab Woche 1) Produkt Angebotspreis UVP Ersparnis CHERRY XTRFY M8 Wireless 69,99 Euro 109,00 Euro 36 % CHERRY XTRFY M4 RGB Wireless 69,99 Euro 109,00 Euro 36 % CHERRY XTRFY GP5 Retrowave XL

19,99 Euro 32,00 Euro 38 % CHERRY XTRFY GP5 Tropical XL

19,99 Euro

32,00 Euro 38 % CHERRY XTRFY WR5 Compact 24,99 Euro 39,00 Euro 36 % CHERRY B.Unlimited 3.0 59,99 Euro 96,99 Euro 38 % CHERRY Gentix Corded Optical Illuminated Mouse 7,99 Euro 11,99 Euro 33 %









Die besten Black-Friday-Angebote von CHERRY (ab Woche 3) Produkt Angebotspreis UVP Ersparnis CHERRY MW 8C ADVANCED 39,99 Euro 65,99 Euro 39 % CHERRY DC 2000 15,99 Euro 22,99 Euro 30 % CHERRY KW 9200 MINI

49,99 Euro 84,99 Euro 41 % CHERRY XTRFY MZ1 RGB

39,99 Euro

87,00 Euro 54 % CHERRY XTRFY GP1 Large Tropical 19,99 Euro 32,00 Euro 38 % CHERRY XTRFY GP4 25,99 Euro 39,00 Euro 33 %

