Werbung

Ende September riefen wir unsere Leser auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Endorfy zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester, die einer brandaktuellen Tastatur des Herstellers einen ausführlichen Praxistest für unser Forum unterziehen und das Muster nach getaner Arbeit als kleines Dankeschön für die Mühen behalten wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt drei Exemplare der Endorfy Thock 75% Wireless Pudding – wahlweise in Weiß oder Schwarz. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich um eine kompakte Tastatur mit 75-%-Layout, die kabellos über eine 2,4-GHz- oder Bluetooth-Verbindung betrieben werden kann, sich aber auch mit einem USB-Kabel nutzen lässt. Endorfy setzt auf eine optimierte Aluminiumabdeckung und die hauseigenen Pudding-Tastenkappen.

Die PBT-Tastenkappen sind unterhalb leicht transparent, womit das Licht der integrierten A-RGB-Beleuchtung deutlich durchscheinen kann und die Optik damit erheblich verbessert, aber auch die Ablesbarkeit im Dunkeln. Mit der mitgelieferten Software kann jede Taste in einer anderen Farbe hervorgehoben werden, außerdem lasst sich ein Effekt für die gesamte Tastatur einstellen. Obendrein ist es möglich, Änderungen direkt über die Eingabe auf der Tastatur vorzunehmen. Trotz der kompakten Abmessungen ist ein Drehregler integriert, um beispielsweise die Systemlautstärke steuern zu können.

Bei den Switches setzt Endorfy auf mechanische Schalter, die gesockelt sind und damit ganz einfach ausgetauscht werden können, wobei man Kailh-Box-Switches mitliefert, die mit 50 Millionen Auslösungen eine besonders hohe Lebensdauer aufweisen. Je nach Variante – ob Kailh Box Red, Black oder Brown – gibt es unterschiedliche Charakteristiken und damit lineare oder taktile Schalter. Die Tastatur ist mit vielen 3- und 5-poligen Schaltern kompatibel. Die Kappen der Thock-Serie zeigen sich dank der Verwendung einer doppelten Schicht PBT-Material sowie der Double-Shot-Technologie sehr widerstandsfähig und benötigen keine zusätzliche Lackierung und sind somit extrem abriebfest.

Je nach Modellvariante kostet die Endorfy Thock 75% Wireless Pudding zwischen etwa 83 bis 93 Euro. Drei unserer Leser dürfen die Kompakttastatur nun im Rahmen eines Lesertests ausführlich auf den Prüfstand stellen.

Technische Details - Endorfy Thock 75% Wireless Pudding:



Switches: Kailh Box Black

Betätigungskraft: 60 g

Tastenweg bis zur Auslösung: 1,8 mm

Lebensdauer: 70 Millionen Auslösungen

Key Rollover: N-Key

Beleuchtung: ja, A-RGB

Kabel: abnehmbar mit USB-C-Anschluss zur Tastatur, 1,8 m lang

Highlights: kabellose 75-Prozent-Tastatur mit austauschbaren Switches

Abmessungen: 326 × 136,2 × 42,5 mm

Gewicht: 728 g

Preis: etwa 93 Euro

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "Hattori1000", "Sebbi489" und "Wabaki No1" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Eingabegeräte-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführlich Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 13. Oktober 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 14. Oktober 2024

Testzeitraum bis 17. November 2024

Kleingedrucktes: