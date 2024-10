Werbung

CHERRY XTRFY aus Schweden hat sich auf die Produktion von Gaming-Zubehör spezialisiert. Zum Portfolio zählen neben Mäusen und Tastaturen auch Mikrofone und verschiedenes anderes Zubehör. Nun bringt das Unternehmen zwei neue Tenkeyless-Tastaturen auf den Markt. Die K4V2 und die MX 8.2 TKL Wireless in der XAGA-Edition sollen sich an Profi- und Hobbygamer richten.

Die K4 TKL Tastaturserie wurde 2019 gestartet. Nun erhält die K4 Tastatur mit der K4V2 eine verbesserte Version. Sie ist mit den neuen mechanischen CHERRY MX2A-Switches ausgestattet. Diese sollen flüssigeres Tippen bei verbesserter Haltbarkeit gewährleisten. Sie verfügt weiterhin über eine RGB-Beleuchtung, die in sechs Zonen individualisierbar ist. Es stehen verschiedene Farb- und Effekt-Optionen für die Hintergrundbeleuchtung zur Wahl. Diese lassen sich einfach und ohne zusätzliche Software einstellen. Die Tastatur kommt mit einer 1.000 Hz Polling-Rate und vollständigem N-Key-Rollover. So sollen Tastenanschläge schnell und zuverlässig registriert werden. Die K4V2 ist mit einer Metallplattenkonstruktion, verstärktem PCB und Gehäuse sowie hochbeständigen Tastenschaltern verbessert worden.

Die XAGA Special Edition der MX 8.2 TKL Wireless Tastatur ist ausgestattet mit der neuesten Wireless-Technologie von CHERRY. Diese liefert Latenzzeiten von unter einer Millisekunde. Für die Kopplung zwischen PC und Tastatur bietet die MX 8.2 TKL Wireless XAGA gleich drei verschiedene Möglichkeiten. Käufer können das Gerät entweder via 2,4 GHz, Bluetooth oder USB-A anschließen. Das Gerät verfügt über Double-Shot PBT+PC-Tastenkappen. Hinzu kommen die neuen CHERRY MX2A-Switches. Der Hersteller wirbt mit verbesserter Akustik bei einer Lebensdauer von bis zu 100 Millionen Tastenanschlägen. Die Gold-Crosspoint-Schaltertechnologie, ein vollständiges N-Key-Rollover, Anti Ghosting und eine Win-Lock-Taste ergänzen die Features der Tastatur. Die XAGA Special Edition hat einen Rahmen aus Aluminium. Mit der kompatiblen Software können die Tasteneinstellungen individuell angepasst sowie die RGB-Beleuchtung gesteuert werden. Hierüber kann man Lichteffekte individualisieren und jede Taste individuell einstellen.

Ab dem 22. Oktober startet der Verkauf beider Tastaturen in Deutschland. Sie sind unter anderem über den CHERRY Online-Shop verfügbar. Die MX 8.2 TKL Wireless XAGA wird hier in der Farbe weiß für 229,00 Euro verfügbar sein. Die K4V2 gibt es in Weiß und Schwarz sowie in einer grauen Retro-Farbkombo. Sie ist für 119,00 Euro erhältlich.