Werbung

In Zusammenarbeit mit Cherry suchen wir im Rahmen eines Lesertests drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die ein brandaktuelles Bundle des Herstellers aus Tastatur und Maus ausführlich auf den Prüfstand stellen und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum anfertigen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Paket am Ende natürlich behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür die Cherry XTRFY MX 3.1 und die Cherry XTRFY M64 Pro, welche beide erst kürzlich offiziell in den Markt entlassen wurden. Bei der Cherry XTRFY MX 3.1 handelt es sich um ein Full-Size-Keyboard mitsamt Nummernblock, welches sich mit seiner frei konfigurierbaren RGB-Beleuchtung und den aktualisierten, mechanischen MX2A-Schaltern speziell an Spieler richtet. Die sollen eine hohe Lebensdauer von 100 Millionen Anschlägen aufweisen und dank einer geräuschgedämpften Struktur sowie den üblichen Gaming-Funktionen zu Spitzenleistungen und einer hervorragenden User-Experience beitragen.

Dazu gehören Full-N-Key-Rollover, wobei alle Tasten gleichzeitig ausgelesen und keine Eingabe verloren gehen können, aber auch Anti-Ghosting womit sich Fehleingaben vermeiden lassen. Zusätzlich verfügt die Gaming-Tastatur über eine Windows-Tasten-Sperre, die für ein Gaming-Erlebnis ohne Unterbrechungen durch ungewollt ausgeführte Windows-Befehle sorgt.

Die neue Variante wird mit werkseitig aufgebrachtem Premium-Schmiermittel versehen und verfügt über neu geformte Federn, was für reduzierte Kratzgeräusche sowie optimierte Gleiteigenschaften sorgt. Die mechanische Gaming-Tastatur besitzt ein Aluminium-Gehäuse, was sie nicht nur robust macht, sondern ihr außerdem einen unverwechselbaren Look verleiht. Die abriebfesten ABS-Tastenkappen sollen selbst bei ausgiebiger Nutzung nicht verblassen. Die MX 3.1 lässt sich über das geflochtene USB-C-Kabel mit dem PC verbinden.

Regulär ist die Cherry XTRFY MX 3.1 ab etwa 140 Euro zu haben.

Kabellose Gaming-Maus gibt es mit dazu

Dazu erhalten die drei Tester mit der Cherry XTRFY M64 Pro Wireless einen passenden Gaming-Nager. Dieser wurde mit dem Feedback einiger der weltweit bekanntesten Profi-Gamer entwickelt, um eine perfekte ergonomische Form zu erzielen. Das Ergebnis: Eine robuste Gaming-Maus für Rechtshänder mit einem Design für besseren Halt, einer angepassten Seitenwölbung, Tastenrillen und einer besonders niedrigen Vorderseite, um die Finger näher an das Mausrad zu bringen.

Dabei arbeitet der Gaming-Nager mit einer Polling-Rate von 1.000 Hz, womit er bis zu 8-mal mehr Daten sendet als eine standardmäßige Gaming-Maus und damit enormen Speed sowie eine extrem niedrige Klicklatenz bietet. Verbunden wird die M64 Pro über eine 2,4-GHz-Verbindung, der integrierte Akku soll für bis zu 90 Stunden Spielzeit reichen. Hinzu kommt ein ultraleichtes Gewicht von nur 55 g.

Auch die Cherry XTRFY M64 Pro kostet rund 140 Euro im Einzelhandel. Das Testpaket hat somit einen Gesamtwert von fast 280 Euro!

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 29. September ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Cherry!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 29. September 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 30. September 2024

Testzeitraum bis 4. November 2024

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Cherry sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum