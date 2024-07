Werbung

Sharkoon hat mit der OfficePal M25W eine neue kompakte Computer-Maus vorgestellt, die sich dank präzisem Sensor und leichter Handhabung sowohl stationär als auch von unterwegs über ein Notebook sehr gut einsetzen lassen soll. Die einfache Wahl zwischen kabellosem oder kabelgebundenem Betrieb will für zusätzliche Effizienz sorgen. Der USB-Nano-Empfänger wird in der Maus verstaut.

Der eingebaute Lithium-Ionen-Akku der OfficePal M25W ermöglicht laut Herstellerangaben bis zu 50 Stunden produktives Arbeiten und Spielen, ohne dass die Maus zwischendurch aufgeladen werden muss. Da immer mehr mobile Endgeräte nur noch über einen USB-C-Anschluss verfügen, besitzt auch das mitgelieferte Kabel der OfficePal M25W zwei USB-C-Anschlüsse, womit sie sich einfach an Notebooks und kompatiblen Smartphones nutzen lässt. Bei Bedarf kann sie allerdings mittels des mitgelieferten USB-A-Adapters angeschlossen werden.

Das Design der OfficePal M25W soll speziell gewählt worden sein, damit die Maus sowohl bequem in der Hand liegt als auch möglichst angenehm mobil genutzt werden kann. Mit einem Gewicht von 69 g und drei Mausfüßen aus PTFE will die OfficePal M25W angenehm über fast jede Oberfläche gleiten können. Ein optischer PixArt-PAW3104-Sensor mit vier wählbaren Stufen bis 4.000 DPI soll in Verbindung mit sechs Tasten für hohe Präzision und Produktivität sorgen.

Die OfficePal M25W ist in Schwarz oder Weiß ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 24,90 Euro verfügbar.