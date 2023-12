Werbung

Mit der Ducky x Fallout Vault-Tec Limited Edition One 3 kommt eine Tastatur auf den Markt, die vor allem Fallout-Fans ansprechen soll. Mit ihrem auffälligem Farbmix könnte sie aber auch manchen anderen Nutzer intressieren.

Aus Fallout wird mehr als eine Spielereihe - so steht bei Amazon Prime eine Serie in den Startlöchern, zu der eben erst ein erster Trailer erschienen ist. Damit wird es auch für Komponentenanbieter noch spannender, Produkte im Fallout-Design anzubieten. Duckys neue Tastatur kommt also zur richtigen Zeit auf den Markt. Die Ducky x Fallout Vault-Tec Limited Edition wurde in Zusammenarbeit mit den Fallout-Machern von Bethesda entwickelt und soll das Fallout-Flair einfangen.

Die Fallout-Tastatur basiert auf der Ducky One III und bietet entsprechend deren Eigenschaften. Auch die Ducky x Fallout Vault-Tec Limited Edition One 3 ist eine mechanische Tastatur mit Ziffernblock. Sie zeigt sich aber eben im Fallout-Design mit Vault-Tec-Logo und Vault Boy auf der Leertaste und im blau-gelben Vault-Tec-Farbschema. Dazu gibt es Ersatz-Tastenkappen mit Vault Boy und Icons der aus der Serie bekannten Fraktionen. Im Bundle ist zudem ein XXL-Mauspad aus Stoff enthalten, das ebenfalls das Vault-Tec-Design aufgreift.

Die Ducky x Fallout Vault-Tec Limited Edition One 3 nutzt ein ANSI-US-Layout und wird mit fünf verschiedenen Cherry-MX-Varianten angeboten. Dank Hotswap-PCB können die Switches bei Bedarf einfach ausgetauscht werden. Zur effektiven Dämpfung nutzt Ducky einen Gummiverbundstoff mit einer zusätzlichen EVA-Schaumstoffschicht. N-Key-Rollover und Anti-Ghosting stehen genauso auf der Feature-Liste wie eine Per-Key-RGB-Beleuchtung. Makro- und Multimedia-Funktionen werden zwar nicht über separate Tasten, aber immerhin per Doppelbelegung geboten. Angebunden wird die Tastatur mit einem abnehmbaren USB-C-Kabel.

Die Ducky x Fallout Vault-Tec Limited Edition One 3 soll Mitte Dezember verfügbar werden. Mit MX Brown, MX Red oder MX Blue wird die Tastatur 179,90 Euro kosten. Für MX Silent Red und MX Speed Silver werden 184,90 Euro fällig.