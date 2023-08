Werbung

Corsair hat mit der Scimitar Elite Wireless MMO Gaming-Maus eine Ergänzung der Scimitar-Familie vorgestellt. Die Maus selbst ist individuell konfigurierbar und möchte durch seine kabellose Konnektivität mit niedriger Latenz ein idealer Wegbegleiter für MMO-Gamer sein.

Dem Benutzer wird dabei die Möglichkeit gegeben, den 16 vollständig programmierbaren Tasten jede beliebige Aktion zuweisen zu können. Auf diese Weise können wichtige Spielbefehle auf die Tasten der Maus gelegt werden und sind so nur einen Daumendruck weit entfernt. Mit den verstellbaren Key Slider mit 12 Tasten soll sich die Maus zudem so anpassen lassen, das diese optimal in der Hand liegt. Durch den strukturierten Seitengriff und die markante Form der Maus sollen Spieler die Scimitar Elite Wireless außerdem ohne Ermüdung, über lange Strecken hinweg nutzen können.

Bewegungen und Klicks der Maus sollen laut Corsair verzögerungsfrei über Slipstream-Wireless oder Bluetooth übertragen werden können. Der Akku soll die Scimitar Elite Wireless seinerseits bis zu 150 Stunden lang mit Energie versorgen können, sodass diese tagelang auch ohne Aufladen genutzt werden kann. Benutzerdefinierte Einstellungen lassen sich in bis zu drei Onboard-Profilen abspeichern und dynamisch abrufen, sodass auch während des Spiels verschiedene Einstellungsprofile genutzt werden können.

Ausgestattet ist die Scimitar Elite Wireless mit dem hauseigenen optischen Sensor Corsair Marksman 26K DPI. Dieser soll auch jede kleine Bewegungen problemlos erfassen können. Die Mausfüße aus PTFE hingegen möchten ein reibungsloses Gleiten der Maus sicherstellen. Die optischen linken und rechten Maustasten sind seitens Corsair zudem für garantierte 100 Millionen Klicks ausgelegt.

Die Corsair Scimitar Elite Wireless Gaming-Maus ist ab sofort im Corsair-Webstore und weltweit bei allen von Corsair autorisierten Online-Vertriebs- und -Fachhändlern zu einem Preis von 149,99 Euro erhältlich.