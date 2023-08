Werbung

Cherrys MX-Switches gelten seit langer Zeit als Standard im Bereich der mechanischen Schalter für Tastaturen. Mit den neuen MX2A-Schaltern sollen sie nun Nachfolger erhalten, die grundlegend weiterentwickelt wurden.

Von Cherry gab es durchaus immer wieder neue Schalter - vor allem auch schlankere. Die klassischen Full-Size-MX-Switches wurden aber kaum angerührt. Es gab maximal noch einzelne neue Varianten wie MX Speed Silver. Mit den MX2A-Schaltern wird nun das gesamte Full-Size-Sortiment grunderneuert. Die MX2A-Linie umfasst entsprechend MX Red, MX Brown, MX Black, MX Speed Silver, MX Silent Red und ihre jeweiligen RGB-Varianten. Auch die MX Blue-Variante erhält einige MX2A-Verbesserungen. Damit diese Switches weiterhin deutlich klicken, verzichtet Cherry bei ihnen aber auf Schmierung und Tonnenfeder.

Mit den neuen Schaltern will Cherry eine sanftere Betätigung, eine verbesserte Akustik und eine längere Lebensdauer von mehr als 100 Millionen Betätigungen bieten. Dafür setzt man eine ganze Reihe von Veränderungen um. So soll die lange Lebensdauer durch die sogenannte Hyperglide-Technologie ermöglicht werden. Die sanftere Betätigung wird durch ein werkseitig aufgetragenes Schmiermittel auf einem neu geformten, diamantgeschliffenen Dom im Gehäuseunterteil erreicht. Der automatisiserte Ringschmierprozess soll zudem Federgeräusche reduzieren.

Ein neues Federdesign wechselt von einer zylindrischen zu einer tonnenförmigen Geometrie und soll damit nahezu berührungslose Bewegungen möglich machen. Neu ist auch die Federzentrierung mit einer "Krone" aus Rippen. Davon verspricht sich Cherry ein präziseres Tippgefühl mit optimierten Gleiteigenschaften und einen besseren Klang. Schließlich soll ein verbessertes Stößelführungssystem mit diamantgeschliffenen Gleitflächen die Leichtgängigkeit erhöhen. Beibehalten wird das Gold-Crosspoint-Kontakt-System, das für zuverlässige Tastenanschläge mit minimaler Prellzeit sorgen soll. Auch das grundlegende Format und die äußere Form werden beibehalten.

In der Vergangenheit hat Cherry neue Schalter oft einzelnen Partnern zumindest zeitweise exklusiv zugänglich gemacht. Mit der Übernahme von XTRFY hat man nun seine eigene Gaming-Marke. Die neuen MX2A-Schalter werden dann auch ihre Premiere in einer XTRFY-Tastatur feiern. Dabei fiel die Wahl auf die K5V2, eine kompakte 65-Prozent-Tastatur. Bei ihr sind fast alle Teile austauschbar: Schalter, Stabilisatoren, Tastenkappen, Kabel, Rahmen und Logoplatte. Eine Metallplattenkonstruktion, doppelte Schaumstofflagen und vorgefettete Stabilisatoren sollen in Kombination mit den neuen Schaltern für ein besonders überzeugendes Tipperlebnis sorgen. Zudem verspricht man eine besonders eindrucksvolle RGB-Beleuchtung.

Geschäftskunden können die MX2A-Schalter ab sofort bei Cherry ordern. Endkunden sollen sie später auch separat erwerben können. Für die XTRFY K5V2 nennt Cherry noch keinen konkreten Termin, plant den Verkaufsstart aber aktuell für dieses Jahr.