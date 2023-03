Werbung

Mit einer neuen und intensiv beleuchteten Mausmatte will Hyte die Bildschirmbeleuchtung über den Bildschirm hinaus erweitern. Dafür wird die CNVS Intense Play Mat von einem 50-Pixel-qRGB-Beleuchtungsfeld eingerahmt und mit Nexus eine eigene Software bereitgestellt.

Es gibt bereits eine große Auswahl von Mauspads bzw. auch großen Mausmatten mit beleuchtetem Rand. Bei der CNVS Intense Play Mat fällt die Dichte an Beleuchtungszonen nun aber besonders hoch aus. Das 50-Pixel-qRGB-Beleuchtungsfeld sorgt für eine durchgehende Beleuchtung, die in Kombination mit der neuen Hyte-Software Nexus den Bildschirminhalt farblich auf die Mausmatte erweitern kann. Das Ganze wirkt dann wie Ambilight für das Mauspad. Dabei legt Hyte Wert darauf, dass am Rand keine Nähte den Blick auf die Beleuchtung trüben. Selbst die kleine Anschlussbox wird in die Beleuchtung integriert.

Die Verbindung zwischen CNVS Intense Play Mat und PC wird über ein Typ-C-auf-Typ-C-USB-Kabel hergestellt. Ein Typ-C-auf-Dual-Typ-A-USB-Adapter liegt ebenfalls bei. Die Mausmatte misst 90 x 37 cm und ist damit nicht nur als Maus-, sondern auch gleich noch als Tastaturunterlage geeignet. Sie ist laut Hyte siebenlagig. Die Oberfläche soll flüssigkeits- und fleckenabweisend sowie temperaturbeständig sein.

Über die Nexus-Software sind unterschiedliche Beleuchtungseffekte nutzbar. Neben dem Spiegeln des Bildschirminhalts kann die Beleuchtung z.B. auch mit Musik synchronisiert werden oder eigene Animationen darstellen. Hyte selbst beschreibt Nexus als "High-Fidelity-qRGB-Lichtsteuerungslösung und universelle Hardware-Unterstützungsplattform". Es werden nicht nur eigene RGB-Produkte, sondern z.B. auch die RGB-Steuerung mehrerer Tastaturmarken unterstützt. Wöchentliche Software-Updates sollen schnell für eine wachsende Hardware-Unterstützung sorgen. Neben der Beleuchtungssteuerung wird auch eine Hardwareüberwachung geboten. Die Widget-basierte Oberfläche soll einfache Anpassungen ermöglichen.

Die Hyte CNVS Intense Play Mat soll ab Anfang Mai zu einer UVP von 139 Euro verkauft werden. Die Nexus-Software wird schon deutlich früher verfügbar. Laut Hyte steht sie ab morgen (23. März 2023) zum Download auf HYTE.com bereit.