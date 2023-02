Werbung

Unter dem Label AGON bietet der Hersteller AOC ein reichhaltiges Angebot an unterschiedlichstem Gaming-Equipment an. Neben Monitoren, Tastaturen, Mäusen, Headsets sind sogar Mauspads dabei und AOC war die letzten Jahre emsig bemüht dieses Sortiment zu vergrößern. Der Hersteller möchte nun den Pool an unterschiedlichen Peripheriegeräte der Marke zusammenführen und hat dazu eine neue Software, das G-Menu, vorgestellt.

G-Menu soll es ermöglichen sämtliche Einstellungen aller Geräte des AGON Gaming-Ökosystems zentral zu steuern und individuell anzugleichen. Für Tastaturen und Mäuse soll dies beispielsweise die Konfiguration der Tasten und Knöpfe, sowie die Justierung der Empfindlichkeit, wie Tastaturwiederholrate, Polling Rate oder DPI-Level, bedeuten. Bezüglich Headsets soll die Software das Managing der Audio-Settings, einschließlich des Surround-Sounds, unterstützen. Dazu gesellen sich die Light-FX-Einstellungen, welche die Synchronisierung der Beleuchtung der verschiedenen Geräte realisieren sollen. So können die Peripheriegeräte auf ein gleiches RGB-Beleuchtungsmuster oder Farbthema abgestimmt werden.

Mit G-Menu sollen zudem Benutzerprofile für verschiedene Spielgenre erstellt, gespeichert und sogar geteilt werden können. Im eigenen Discover-Bereich der Anwendung sollen sich dazu Beschreibungen und kompatiblen Produkte für ein Nutzerprofil finden lassen, um diese dann auf das eigenen Geräte zu kopieren. Dabei kann es etwa um die Anpassung der DPI-Einstellungen einer Maus gehen, oder um die Nachbildung der Farb- und Reaktionseinstellungen eines Monitors aus der Gaming-Community.

Hinsichtlich Mäusen und Tastaturen sollen die User viel Freiheiten beim Zuweisen von Funktionen an Tasten und Knöpfen haben. Neben profanen Dingen wie das Öffnen eines Multimedia-Players und das Abspielen/Pausieren eines Titels, oder Aufgaben im Zusammenhang mit Internet-Browsern, sollen auch grundlegende Betriebssystemfunktionen wie Ausschneiden/Kopieren/Einfügen oder Öffnen/Speichern von Dokumenten bestimmten Schaltflächen zugewiesen werden können. Selbst wenn ein Spiel oder eine Anwendung Makros nicht unterstützt, sollen diese dennoch im G-Menu erstellt und verwalten werden können.

Die neue G-Menu Software kann hier kostenlos heruntergeladen werden.