Steam und mehr: Xiaomi präsentiert das Gamepad Elite

Was für den PC-Spieler Maus und Tastatur sind, ist für die Konsolen-Besitzer und -Besitzerinnen das Gamepad. Mittlerweile hat sich ein großer Markt rund um die Eingabegeräte entwickelt. Einer der bekanntesten Drittanbieter ist hier sicherlich SCUF, der im Jahr 2019 von Corsair übernommen wurde. Allerdings entdecken immer mehr Unternehmen den Gaming-Markt für sich. So auch der chinesische Hersteller Xiaomi, der sein Portfolio weiter ausbaut und die Elite-Version des Xiaomi-Gamepads der Öffentlichkeit präsentiert hat.

Das Xiaomi GamePad Elite wird bereits in Kürze für rund 57 Euro in China erhältlich sein. Ob der Controller auch in Deutschland erscheinen wird, ist bis dato noch nicht bekannt. Laut eigenen Angaben ist das Pad sowohl mit Smart-TVs als auch Windows-PCs und Smartphones kompatibel. Des Weiteren werden Steam und diverse Cloud-Plattformen unterstützt.

Es soll außerdem möglich sein, mehrere Controller gleichzeitig zu nutzen, bzw. mit Smart-TVs sowie PCs zu verbinden. Bei der Haltbarkeit der Tasten A/V/X/Y spricht Xiaomi von einer Million Betätigungen. Zudem sind unter anderem ein Vibrationsmotor sowie ein Acht-Wege-D-Pad und ein 6-Achsen-Gyroskop mit an Bord. Zusätzlich können vier Schulterbuttons und Paddles auf der Rückseite genutzt werden. Die Verbindung zum Endgerät erfolgt entweder über Bluetooth 5.0 oder einen USB-Dongle (2,4 GHz).

Um die volle Funktionalität auch mit Smartphones zu ermöglichen, findet sich im Lieferumfang eine passende Halterung, die mit den meisten gängigen Geräten kompatibel sein soll. Mehr Bilder finden sich auf der chinesischen Webseite MyDriver, auf welcher zahlreiche Werbeplakate des Xiaomi-Gamepads veröffentlicht wurden.