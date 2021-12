XPG VAULT: Konzeptmaus mit bis zu 1 TB Speicher wird zum Datenspeicher

Im Vorfeld der CES hat XPG einige Neuheiten vorgestellt. Zu den ungewöhnlicheren Modellen gehört dabei die Konzeptmaus VAULT. Denn sie ist nicht einfach nur eine kabelgebundene Maus, sondern kann gleichzeitig als externe SSD genutzt werden.

Um auf respektable Transferraten zu kommen, wird die Maus per USB Typ-C angebunden. In den aktuellen Prototypen kann maximal eine 1-TB-SSD verbaut werden, die dann Transferraten von bis zu 985 MB/s erreichen soll. Integrierter Speicher in Gaming-Mäusen ist keineswegs neu - in der Regel werden aber nur wenige Kilobyte verbaut, in denen dann z.B. Mausprofile hinterlegt werden können. Die SSD in der VAULT soll es dem Nutzer hingegen ermöglichen, seine ganze Spielebibliothek in der Maus zu sichern und so unabhängig vom jeweiligen PC nutzen zu können. Dafür will XPG auch eine entsprechende Softwarelösung bereitstellen. Weiterreichende Daten zur XPG VAULT wurden von ADATAs Gaming-Marke bisher allerdings nicht kommuniziert. Und noch ist auch unklar, ob die Konzeptmaus wirklich auf den Markt kommen wird.

Bei der gleichzeitig vorgestellten ALPHA-Serie wird XPG hingegen zumindest etwas konkreter und visiert auch deutlich den Markstart an. Diese Mäuse zeigen ein ergonomisches Design und erhalten PixArts optischen Sensor PAW-3335. Es wird zum einen ein kabelloses Modell mit 2,4-GHz-Empfhänger und Bluetooth-Unterstützung und zum anderen ein kabelgebundenes Modell geben. Beide Modelle unterstützen XPGs Prime Software-Ökosystem. Genaue Angaben zum Verkaufsstart und Verkaufspreis stehen aber auch bei der XPG ALPHA-Serie noch aus.