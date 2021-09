Wolverine V2 Chroma: Razer stellt neuen Xbox-Series-X/S-Controller vor

Razer hat mit dem Wolverine V2 Chroma einen alternativen Controller für die Xbox Series X/S vorgestellt. Dabei setzt der Hersteller – ähnlich wie bereits bei seinen Gaming-Mäusen – auf die hauseigenen "Mecha-Tactile-Aktionstasten". Diese verfügen über einen auf 0,65 mm verkürzten Auslöseweg und sollen so innerhalb von 10 ms betätigt werden können, was laut eigener Aussage bis zu 35 % schneller sei, als herkömmliche Membranen bei vergleichbaren Produkten. Die Lebensdauer gibt Razer mit bis zu drei Millionen Auslösevorgängen an.

Ein weiteres Feature stellen die sechs zusätzlichen Multifunktionstasten dar, welche vom Spieler frei belegt werden können. Dabei stehen insgesamt vier zusätzliche Trigger sowie zwei per Razer Controller-Setup für Xbox-App belegbare Bumper zur Verfügung. Innerhalb der unternehmenseigenen Controller-Setup-App lassen sich sämtliche Tasten an bestimmte Aktionen knüpfen, um den Controller präzise an den eigenen Spielstil anzupassen.

Darüber hinaus haben Spieler die Möglichkeit, die verschiedenen Varianten an mitgelieferten Sticks auszutauschen. Dabei stehen sowohl ein abgerundeter als auch ein flacher Stick zur Verfügung. Der abgeflachte ist etwas länger und soll mehr Präzision ermöglichen, während der kürzere Stick laut Razer mehr Tempo in den Eingaben bieten soll. Zudem kann Mithilfe der Schieberegler an der Unterseite des Controllers der Tastenhub der beiden Trigger erheblich verkürzt werden, was ein schnelleres Auslösen ermöglicht.

Wie üblich bei Razer, darf auch hier natürlich nicht die obligatorische RGB-Beleuchtung fehlen. Diese lässt sich ebenfalls via der eigenen Setup-App den eigenen Wünschen anpassen. Angeschlossen wird der Controller über ein abnehmbares USB-C-Kabel, welches eine Länge von drei Metern aufweist.

Der Wolverine V2 Chroma ist ab sofort für einen Preis von 159,99 Euro erhältlich.