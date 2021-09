MX Keys Mini: Logitech plant Vorstellung von kompakter MX Keys-Tastatur

Gleich mit seiner ersten Tastatur will Branchenneuling Mountain für mächtig Aufsehen sorgen. Die Everest verspricht ein neues Level an Flexibilität. Dazu setzt Mountain auf flexibel nutzbare Module - und auf frei austauschbare Cherry MX-Schalter. Und auch Elemente wie Tasten und ein Drehrad mit... [mehr]

Es ist Zeit für ein neues Flaggschiff: Corsair löst die K95 RGB Platinum durch die neue K100 RGB ab. Das neue Top-Modell gibt es immer mit umfangreicher Premium-Ausstattung, aber wahlweise mit Cherry MX-Switches oder den erstmalig eingesetzten Corsair OPX-Switches. Im Test klären wir, was... [mehr]

Cherry MX sind aus mechanischen Tastaturen nicht wegzudenken - aber durchaus ein Kostenfaktor. Für günstigere mechanische Tastaturen hat Cherry deshalb die Viola-Switches entwickelt. Und in Form von Corsairs K60 RGB Pro können wir diese Budget-Schalter nun erstmalig testen. Die neuen... [mehr]

Von vielen wahrscheinlich sehnlichst erwartet, hat die Engame Gear XM1 endlich eine RGB-Beleuchtung bekommen und ist damit wohl endgültig im Jahre 2020 angekommen. Doch was bringt die Neuauflage der XM1 mit sich und was hat sich gegenüber der Non-RGB-Variante verändert? Das werden wir uns in... [mehr]