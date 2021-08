SilentiumPC Gear zeigt die ultra-leichte GEM-Plus-Maus mit PixArt PMW3370

Mit der GEM Plus erweitert SilentiumPC Gear sein Gaming-Maus-Portfolio um eine ultra-leichte Maus mit PixArt-PMW3370-Sensor. Dieser ermöglicht es der GEM Plus stets präzise Eingaben zu tätigen, auch wenn die Maus-Geschwindigkeit auf bis zu 10,16 m/s steigt. In der Realität dürfte dieser Wert jedoch so gut wie nie erreicht werden.

Darüber hinaus bietet der Sensor die Möglichkeit, die LOD (Lift-Off Distance) in einem Bereich von 1 bis maximal 2 mm einzustellen. Durch die Veränderung dieses Wertes können Spieler den Abstand bestimmen, bei dem der Sensor aufhört, Bewegungen zu registrieren, sobald die Maus vom Tisch abgehoben wird. Des Weiteren bietet der Sensor Nutzern eine große Bandbreite an möglichen Empfindlichkeitseinstellungen. So lässt sich die Mauszeigergeschwindigkeit variabel von 50 auf bis zu 19.000 DPI festlegen. Um eine schnelle Verarbeitung der Eingabebefehle zu gewährleisten, ist die GEM Plus zudem mit Kailh-GM-8.0-Mikroschaltern ausgestattet. Der Tastendruck wird hierbei innerhalb von maximal 2 ms an den Computer weitergegeben. Die Lebenszeit der Schalter liegt darüber hinaus bei bis zu 80 Millionen Klicks.

Ein Highlight der Maus stellt das extrem geringe Gewicht dar. So wiegt das Peripheriegerät lediglich 67 g und soll dank eines speziellen Vollschalendesigns dennoch eine hohe Stabilität sowie Haltbarkeit besitzen. Ein kleines Dreiecksmuster an den Seiten soll zudem die Griffigkeit verbessern. Wie bei Gaming-Equipment üblich, darf auch hier natürlich nicht die passende Beleuchtung fehlen. So ist die GEM Plus mit einer vollständig konfigurierbaren ARGB-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. So lassen sich unabhängig voneinander sowohl das Scrollrad als auch die Leuchtstreifen sowie das Logo und die Rückseite des Gehäuses mit den gewünschten Farben und Effekten versehen.

Des Weiteren ist es möglich, verschiedene Profile zu hinterlegen, wodurch ein schneller Wechsel zwischen verschiedenen Farbgebung vereinfacht wird. Darüber hinaus bietet die Maus sechs programmierbare Tasten für die Einrichtung von Makros.

SPC Gear liefert die GEM Plus mit 24 Monaten Garantie aus. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 45 Euro.