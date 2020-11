Logitech G präsentiert seine bisher leichteste kabellose eSports-Gaming-Maus

Logitech G hat jetzt die eSports Gaming-Maus PRO X SUPERLIGHT der Öffentlichkeit präsentiert. Das Eingabegerät verfügt über die exklusive LIGHTSPEED-Technologie sowie über einen HERO-25K-Sensor. Die neue PRO X SUPERLIGHT reiht sich in die Palette der PRO-Serie von Logitech ein. Die PRO X SUPERLIGHT wurde laut Angaben des Herstellers in der Praxis getestet und trug währenddessen dazu bei, dass “ASTRALIS“ das Finale der 12. ESL PRO League-Saison und „G2 Esports“ die League of Legends Europameisterschaft 2020 gewinnen konnte.

“Speziell für CS:GO-Spieler sind Ziel- und Treffsicherheit von größter Bedeutung“, sagt Oleksandr Kostyliev, der als professioneller Counter-Strike: Global Offensive-Spieler unter dem Namen “s1mple“ für Natus Vincere (NAVI) an den Start geht. “Mit der Logitech G PRO X SUPERLIGHT kann ich mein gesamtes Leistungsvermögen abrufen, ohne an anderer Stelle Kompromisse eingehen zu müssen, die möglicherweise zu Fehlschüssen führen.“

Die neue PRO X SUPERLIGHT wiegt weniger als 63 g und ist um fast 25 % leichter als die PRO-Wireless-Maus.

“Ich bin immer auf der Suche nach dem perfekten Equipment, um meine Fähigkeiten zu verbessern“, sagt Benita Novshadian, auch bekannt als “bENITA“, eine Valorant-Profi-Spielerin des CLG. "Die neue PRO X Gaming-Maus ist leicht und extrem präzise, sodass ich mich voll auf das Spiel und die jeweilige Herausforderung konzentrieren kann.“

Darüber hinaus verfügt die PRO X SUPERLIGHT über einen 2,4-GHz-LIGHTSPEED-Empfänger. Die Akkulaufzeit wurde vom Hersteller mit bis zu 70 Stunden angegeben. Die kabellose Gaming-Maus ist zudem mit PTFE-Füßen ausgestattet worden. Der HERO 25K-Sensor von Logitech G mit 25.600 DPI kommt laut Logitech G ganz ohne Glättung und störende Streubewegungen aus. Dieser Sensor basiert auf einem intelligenten Energieverwaltungssystem, über das die Bildraten kontinuierlich an die Bewegung der Maus angepasst werden. Dies soll zur Folge haben, dass der Stromverbrauch der Maus gesenkt wird. Selbst bei hoher DPI ist der HERO-25K-Sensor laut Logitech zehnmal stromsparender als frühere Logitech G-Sensoren.

“Mit der PRO X SUPERLIGHT erweitern wir die Grenzen des Möglichen, indem wir innovative Technologien wie LIGHTSPEED und HERO 25K mit einem superleichten Design kombinieren“, so Chris Pate, Portfoliomanager für die Logitech G PRO-Serie. “Die PRO X SUPERLIGHT wurde für Gamer entwickelt, die auf der Suche nach Spitzenleistung sind. Profi-eSportler auf der ganzen Welt haben sie bereits getestet und für gut befunden.“

Die Logitech G PRO X SUPERLIGHT ist ab heute zu einem Preis von rund 150 Euro auf Logitechg.com vorbestellbar. Die kabellose Gaming-Maus ist sowohl in der Farbe Schwarz als auch in Weiß erhältlich.