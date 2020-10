Lesertest: Das sind die Tester der MM711 von Cooler Master

Im August riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder dazu auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Cooler Master zu bewerben. Gesucht wurden vier interessierte Tester für eine brandneue Gaming-Maus des taiwanischen Herstellers inklusive eines Mauspads und einer kleinen Überraschung. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt vier Exemplare der MM711-Gaming-Maus. Bei ihr handelt es sich um eine der derzeit leichtesten Gaming-Mäuse, die obendrein mit einer umfangreichen RGB-Beleuchtung aufwarten kann. Gerade einmal etwas weniger als 60 g stemmt der kleine Nager auf die Waage, kann jedoch weiterhin mit echten High-End-Features auf sich aufmerksam machen.

Unter der Haube gibt es nämlich einen Pixart-PMW-3389-Sensor, der dank seiner hohen Abtastrate von bis zu 16.000 Punkten pro Zoll eine sehr hohe Geschwindigkeit sowie beste Beschleunigungswerte erreichen soll. Die taktilen Primärtaster stammen von Omron und versprechen eine Lebenszeit von mindestens 20 Millionen Klicks.

Um das Gewicht auf letztlich etwa 60 g zu drücken, musste Cooler Master einiges an Material einsparen. Ein Grund, weswegen die Maus überwiegend auf eine Wabenstruktur setzt. Die RGB-Beleuchtung lässt sich über die MasterPlus-Software umfangreich konfigurieren: Es stehen zahlreiche Farben und Lichtmuster bereit, aber auch die üblichen Einstellmöglichkeiten können über sie erledigt werden.

Technische Daten - Cooler Master MM711 Grifftyp: Claw, Palm, Fingertip Sensor Typ: Pixart PMW 3389 Abtastrate: 7 Levels (400/800/1200(default)/1600/3200/6400/16000) DPI Beschleunigung: 50 g Maximale Geschwindigkeit: 400ips Polling Rate: 1.000 Hz Interner Speicher: 512 kB Switches: OMRON, 20 Millionen Klicks Zusätzliche Tasten: 3 (6 Tasten insgesamt) Design & Features: Ultra leicht durch entsprechendes Gehäuse, Spritzwasser- und Staubresistentes PCBA Gleitfüße: 3x PTFE Kabel: Fixed ultraweave cable 1,8m Abmessungen: 116,6 x 62,6 x 38,3 mm Gewicht: < 60 g Preis: ca. 59 Euro

Die Cooler Master MM711 ist wahlweise in Schwarz oder Weiß im Handel verfügbar (jeweils matt oder glänzend) und kostet derzeit etwa 59 Euro. Doch damit nicht genug, denn Cooler Master gibt den vier Teilnehmern dieses Lesertests jeweils ein Exemplar des MP750-Mauspads mit auf den Weg, welches in der Größe XL viel Bewegungsspielraum für die MM711 gibt und ebenfalls mit einer schicken RGB-Beleuchtung auf sich aufmerksam macht. Im freien Handel kostet das Pad derzeit etwa 45 Euro. Außerdem wird es eine kleine Zusatz-Überraschung für die Tester geben, die wir an dieser Stelle aber noch nicht verraten wollen.

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns heute Vormittag an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die vier Forennutzer "maneria", "Salipotens", "preisi" und "MacDuck" die Pakete demnächst für ihre Tests erhalten werden. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Muster haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Testberichte eigenständig für die Community im Eingabegeräte-Unterforum zu veröffentlichen!

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns über ausführliche Reviews!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 23. August 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 24. August 2020

Testzeitraum bis 27. September 2020

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Cooler Master sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

