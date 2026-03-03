Werbung

Der Hingucker am diesjährigen Xiaomi-Messestand auf dem MWC ist nicht etwa ein neues Smartphone, sondern ein spektakuläres Konzeptfahrzeug. Der Vision Gran Turismo wurde dabei für das Gran-Turismo-Franchise entwickelt.

Dass Xiaomi auf dem MWC auch Elektroautos zeigt, ist nicht ganz neu. Im vergangenen Jahr haben wir aus Barcelona bereits über den SU7 Ultra berichtet. Der Vision Gran Turismo ist nun ein noch spektakuläreres Fahrzeug. Im vergangenen Jahr ging Kazunori Yamauchi, der Producer der Gran-Turismo-Serie, auf Xiaomi zu und lud das Unternehmen ein, ein Fahrzeug zu gestalten. Das EV-Designteam von Xiaomi nutzte die Gelegenheit, ein Hypercar aus der Perspektive eines Tech-Unternehmens zu gestalten.

Dabei war eine der Herausforderungen, die bestmögliche Balance zwischen einem geringen Luftwiderstand für hohe Geschwindigkeiten auf gerader Strecke oder maximalem Anpressdruck für optimale Kurvenlage zu finden. Man entschied sich für ein funktionales Design, das von der Seite gesehen an einen Wassertropfen erinnern soll. Jede Oberfläche wurde luftstromoptimiert, hinzu kommen Cutouts und Airducts.



Xiaomi-typische Designelemente wie kreuzförmige Scheinwerfer finden sich ebenfalls wieder. Das halo-förmige Rücklicht ist Teil einer massiven Luftauslassstruktur. Hier findet sich auch das Active Wake Control System. Durch Mikro-Löcher wird Luft geleitet, die Turbulenzen wegdrücken soll. Die ganzen aerodynamischen Maßnahmen sollen für einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,29, einen Abtrieb von -1,2 und eine aerodynamische Effizienzbewertung von 4,1 sorgen.

Der Innenraum soll dem Fahrer das Gefühl geben, er würde ein Rennen auf einem Sofa fahren. Man spricht sogar vom "Sofa Racer"-Konzept. Die sonst üblichen Rennsitze weichen einem kokonartigen Cockpit.

Weitere Informationen dazu, wie der Vision Gran Turismo in Gran Turismo 7 ankommen wird, will Xiaomi erst zukünftig mitteilen. Unklar ist, was von diesem Konzeptfahrzeug sich vielleicht in zukünftigen Xiaomi-Fahrzeugen wiederfinden wird.