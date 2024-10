Werbung

Qualcomm hat im Rahmen des Snapdragon Summit 2024 zwei neue Chip-Lösungen für den Automobilsektor vorgestellt: den Snapdragon Cockpit Elite und den Snapdragon Ride Elite. Diese neuen System-on-a-Chip (SoC)-Lösungen basieren auf der zweiten Generation der eigens entwickelten Oryon-CPU, von der wir gestern bereits berichtet haben. Mit den neuen Plattformen strebt Qualcomm eine höhere Leistung und Effizienz in den Bereichen Infotainment und Fahrerassistenzsysteme (ADAS) an. Mehrere Hersteller - unter anderem Mercedes-Benz und Li Autos - haben bereits mitgeteilt, dass man die neue Plattform nutzen möchte.

Die neuen Chips sind Teil des "Digital Chassis" von Qualcomm, einer umfassenden Plattform für Autos, die neben Infotainment und ADAS auch Lösungen für Telematik, Cloud-Konnektivität und die Integration von KI-basierten Technologien umfasst. Praktisch für den Automobilhersteller ist dabei, dass die ADAS-Funktionen mit Infotainment-Funktionen in einem System verbunden werden können. Ähnliche Integrationsmöglichkeiten bietet dabei beispielsweise auch die Konkurrenz: NVIDIAs "Drive Thor" funktioniert ähnlich.

Durch die Nutzung der neuen Oryon-Kerne im Snapdragon Cockpit Elite ist eine deutlich gesteigerte CPU-Leistung erreicht worden. Qualcomm gibt an, dass die Oryon-CPU die dreifache Rechenleistung im Vergleich zur vorherigen Generation bietet. Diese Werte sind derart hoch, da die Innovationszyklen bei Automobil-Chips länger sind als bei Smartphones - Qualcomm hat also diverse Zwischenschritte ausgelassen. Wie auch schon in unserem Artikel zu der Smartphone SoC-Version des neuen Snapdragon 8 Elite ist auch Adreno-GPU überarbeitet worden, um den Anforderungen moderner Infotainmentsysteme gerecht zu werden. Sie soll die dreifache Grafikleistung liefern und ist in der Lage, bis zu 16 Bildschirme mit 4K-Auflösung anzusteuern. In Autos kann dies schnell erreicht werden: Displays im Armaturenbrett, Head-Up-Displays, Bildschirme in der Mittelkonsole, beim Beifahrer und im Fonds können aber alle über ein System bedient werden. Dass die Adreno-GPU genügend Leistung mitbringt, hat Qualcomm bereits durch Demos mit der Unreal Engine 5 gezeigt.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Snapdragon Cockpit Elite ist die neue Neural Processing Unit (NPU). Diese soll im Vergleich zu bisherigen Lösungen eine 12-fache Leistungssteigerung bieten und ermöglicht damit den Einsatz komplexer multimodaler Large Language Models (LLMs). Solche Modelle können nicht nur Text, sondern auch Audio, Fotos und Videos verarbeiten, was im Auto vielfältige Einsatzmöglichkeiten eröffnet. Dies könnte beispielsweise fortschrittliche Sprachassistenten oder KI-gestützte Navigationssysteme beinhalten, die den Fahrern und Passagieren ein umfassendes, intuitives Erlebnis bieten.

Der Snapdragon Ride Elite ist speziell für die Verarbeitung von Daten aus Fahrerassistenzsystemen und für automatisiertes Fahren konzipiert. Die gleiche Oryon-CPU und Adreno-GPU, die im Cockpit Elite zum Einsatz kommen, werden hier genutzt, um die Daten von bis zu 40 Sensoren, darunter bis zu 20 hochauflösende Kameras, zu verarbeiten. Diese Sensoren überwachen sowohl das Exterieur als auch das Interieur des Fahrzeugs, und die KI soll dabei helfen, die Bildqualität unter widrigen Bedingungen zu verbessern. Das Ziel ist es, die Assistenzsysteme zuverlässiger zu machen und eine höhere Sicherheit für Fahrer und Insassen zu gewährleisten.

Erste Samples der neuen Plattformen sollen im Jahr 2025 an Partner geliefert werden.