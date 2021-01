Foxconn gründet E-Mobilitäts-Firma

Bereits in jüngster Vergangenheit berichtete Hardwareluxx darüber, dass Apple sich aktuell bezüglich einer möglichen Zusammenarbeit bei der Herstellung des Apple-Car in diversen Gesprächen mit Unternehmen befindet. Das Elektroauto des iPhone-Konzerns soll im Jahr 2027 auf den Markt kommen. Jetzt scheint Apples-Zulieferer Foxconn das große Geschäftspotenzial mit der Elektromobilität ebenfalls erkannt zu haben. Aus diesem Grund hat sich das taiwanische Technologieunternehmen nun mit dem chinesischen Autobauer Geely zusammengetan und ein neues Joint Venture gegründet. Die Anteile wurden dabei gleichmäßig zwischen den Parteien aufgeteilt. Jedes Unternehmen hält 50 % an der neuen Firma.

Was genau das neu gegründete Unternehmen jedoch herstellen wird, ist bis dato unbekannt. Allerdings könnte Foxconn so auch für Apples Car entsprechende Produkte liefern. Aktuell ist davon auszugehen, dass Apple über das Bekanntwerden einer möglichen Zusammenarbeit mit Hyundai alles andere als erfreut ist. Zudem arbeiten Foxconn und Apple schon seit Jahren zusammen, was die Umsetzung des Apple Cars vereinfachen könnte. Ob das Joint Venture jedoch genügend technisches Know-How besitzt, wird sich zeigen.

Auch wenn die E-Mobilität noch in den Kinderschuhen steckt, wird dieser eine rosige Zukunft bescheinigt. Mit dem weiterhin anhaltenden Klimawandel und der globalen Erwärmung der Erde sollen Elektroautos nun die ausgestoßenen CO2-Emissionen drastisch reduzieren. Aktuell bleibt jedoch abzuwarten, ob sich der Elektroantrieb tatsächlich gegenüber den fossilen Brennstoffen durchsetzen wird. Sollte dies der Fall sein, steht dem neuen Joint Venture von Foxconn und Geely eine goldene Zukunft bevor.