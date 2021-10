Bis 2x 32GB: ADATA stellt DDR5-4800-Module für Alder Lake-S in Aussicht

Für Intels 12. Core-Generation - auch bekannt unter dem Codename Alder Lake-S - wird ein großer Teil der neuen Mainboards die neuen DDR5-RAM-Module benötigen. So verwundert es in keinster Weise, dass die Arbeitsspeicher-Hersteller nach und nach die passenden Module ankündigen und zeitnah zur Verfügung stellen werden. Nun hat ADATA DDR5-4800-UDIMMs in Aussicht gestellt.

In Form einer Pressemitteilung hat Speicher-Profi ADATA für Intels neue Core-Generation mit Big.Little-Prinzip DDR5-4800-UDIMMs angekündigt, die beispielsweise in Verbindung mit einem Z690-Mainboard verpflichtend sein werden. Zur Auswahl stehen DIMMs mit 8-GB-, 16-GB- und 32-GB-Speicherkapazität und verkauft werden sollen die Module sowohl einzelnt als auch als Kit mit 2x 8GB, 2x 16GB und 2x 32GB. Auch bei den DDR5-UDIMMs wird ECC (Error Correcting Code) ein fester Bestandteil sein, das innerhalb im Power-Management-IC integriert ist. Für die effektiven 4.800 MHz reicht bereits die DDR5-Standard-Spannung von 1,1 V aus.

Ein Vergleichsbild zwischen einem DDR4-UDIMM und DDR5-UDIMM zeigt auf, dass die Key Notch versetzt wurde, weshalb beide Standards miteinander inkompatibel sind. Sprich, es ist ohne Gewalt nicht möglich, ein DDR5-Modul in ein DDR4-DIMM-Slot zu installieren und andersherum. Dennoch bleibt es weiterhin bei 288 Pins. Für ein "sauberes" Aussehen, wurden bei den ADATA-DDR5-Modulen die Widerstände oberhalb der 288 Pins entfernt. Wenn die Module allerdings in den Steckplätzen sitzen, ist dies jedoch eher Nebensache.

Laut der JEDEC Solid State Technology Association sind die effektiven 4.800 MHz nur das untere Ende der Fahnenstange. Der DDR5-Standard sieht Taktraten von 4.500 MHz bis 8.400 MHz vor, weshalb ADATAs Module noch relativ niedrig takten. Im Vergleich zum DDR4-Standard werden die jeweiligen Werte verdoppelt, bei den Speichergrößen selbst ist von einer Vervierfachung die Rede. Gänzlich neu bei DDR5 ist die On-Die-ECC-Funktionalität sowie der erweiterte Auffrischungs-Modus, der nicht nur Energie einsparen, sondern auch die Performance steigern soll.

Neben den UDIMMs hat ADATA für das vierte Quartal 2021 entsprechende Module im SO-DIMM-Formfaktor eingeplant, die vorzugsweise in Notebooks zum Einsatz kommen werden. Doch zuvor werden zeitnah zunächst die UDIMM-Varianten in den Handel kommen. Wann genau und zu welchen Preisen, das hat uns ADATA bisher leider nicht verraten.