Zum MWC hat Lenovo nicht nur einige neue Business-Notebooks wie ThinkPad T14 Gen7 und T16 Gen5 sondern auch ein Business-Tablet mit Android vorgestellt. Dieses ThinkTab X11 soll dabei besonders robust sein.

Entwickelt wurde das Gerät für beanspruchende Nutzung im Betriebsumfeld, beispielsweise in Logistik oder Fertigung. Es wurde nach MIL-STD-810H-Standards getestet und ist in Kombination mit der Schutzhülle nach IP68 staub- und wassergeschützt. Das Display soll ausreichend hell für die Nutzung im Freien sein (maximal werden laut Lenovo 800 cd/m² erreicht) und sich sowohl mit Handschuhen als auch mit nassen Händen bedienen lassen.

Die Schutzhülle lässt sich einfach abziehen. Auch die Akkuabdeckung kann abgezogen werden. Darunter sitzt ein entnehmbarer Akku. Der kann für eine ununterbrochene Nutzung bei laufendem Betrieb getauscht werden.

Lenovo verbaut Qualcomms Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform. Zwei USB-C-Ports ermöglichen es, das Gerät gleichzeitig zu laden und mit angeschlossenen USB-C-Geräten zu betreiben. NFC wird unterstützt.

Das wuchtige Androidtablet soll nicht nur für Geschäftskunden, sondern durchaus auch für Privatkäufer angeboten werden. Lenovo plant den Verkaufsstart im April mit einem voraussichtlichen Einstiegspreis von 499 Euro.