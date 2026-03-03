Werbung

Das Honor MagicPad4 fällt mit einer Dicke von nur 4,8 mm extrem schlank aus. Trotzdem kann das 12,3-Zoll-Tablet sowohl einen großen Akku als auch einen leistungsstarken SoC vorweisen.

Selbst das extrem dünne iPad Pro 13" mit seinen 5,1 mm Dicke kann vom Honor-Tablet noch unterboten werden. Wir konnten das MagicPad4 auf dem MWC kurz ausprobieren. Mit seinem Unibody-Metallgehäuse wirkte es auf uns trotz der extrem geringen Dicke robust und zugleich wertig.

Bemerkenswert ist auch das 12,3-Zoll-OLED-Display, das mit 3.000 x 1.920 Pixeln auflöst und eine maximale Helligkeit von 2.400 cd/m² erreichen soll. Es deckt den DCI-P3-Farbraum ab und erreicht maximal 165 Hz Bildwiederholrate. Qualcomms Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform verspricht eine hohe Performance. Der SoC wird von einer Zwei-Wege-Vapor-Chamber gekühlt. Daneben findet ein großer 10.100-mAh-Lithium-Polymer-Akku im Gehäuse Platz. Er kann kabelgebunden mit bis zu 66 W geladen werden.

Honor verbaut rückseitig eine 13-MP-Kamera, die Frontkamera kommt auf 9 MP. Das Audiosystem stützt sich auf ganze acht Lautsprecher und ist IMAX-Enhanced-zertifiziert. Es soll KI-gestützten Raumklang erzeugen. Drahtlose Konnektivität wird über WiFi 7 und Bluetooth 6.0 realisiert. Das Tablet misst 273,4 x 178,8 x 4,8 mm und wiegt 450 g. Als Betriebssystem ist Android 16 mit Honors eigener Benutzeroberfläche MagicOS 10 vorinstalliert.

Honor bietet das MagicPad4 mit 12 GB RAM/256 GB Speicher und mit 16 GB RAM/512 GB Speicher sowie in Weiß oder Grau an. Dazu gibt es unterschiedliche Bundles, die als Editionen vermarktet werden und sich beim Lieferumfang unterscheiden. So können z.B. Tastatur und Stift zum Bundle gehören. Die Basic Edition mit der einfachsten Ausstattung kostet 599,90 Euro, für die Ultra Edition mit maximaler Ausstattung werden 799,90 Euro fällig.