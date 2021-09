Micosoft spendiert dem Surface Pro 8 ein beachtliches Upgrade

Mit dem Fire HD 10 Plus stellt Amazon seinem aktuellen Fire HD 10 eine noch besser ausgestattete Alternative zur Seite. Im Test klären wir nicht nur, ob sich das Plus-Modell lohnt, sondern gehen auch auf die Kombination mit optionaler Tastaturhülle und Ladedock ein. Amazon neues Fire... [mehr]

Kürzlich erfolgte ein großer Leak in dem südkoreanischen Naver-Forum bezüglich der kommenden Samsung Galaxy Tab S8-Serie. Demnach plant Samsung diesmal offenbar gleich drei neue Modelle auf den Markt zu bringen, statt zwei, wie es bei den Vorgänger-Generationen üblich war. Die Tablets hören... [mehr]

Bereits seit Monaten sind Gerüchte im Umlauf, die behaupten, Apple arbeite einem neuen iPad Pro mit einem Mini-LED-Display. Ein Bericht der ETNews auf Südkorea gibt diesen nun neuen Auftrieb. So soll LG bereits gegen Ende des Jahres mit der Produktion der Bildschirme für Apple beginnen und ein... [mehr]

Apple hat mit der diesjährigen Neuauflage seiner iPad Pro-Serie einige Neuerungen in das Tablet gebracht. So verbaut das Unternehmen in den neuen iPads unter anderem den hauseigenen M1-Chip, dazu kommt ein neues Liquid-Retina-XDR-Display sowie Thunderbolt. Angesichts der vielen neuen Features... [mehr]