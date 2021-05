Samsung Galaxy Tab S8-Reihe mit Spezifikationen und Preisen geleakt

Kürzlich erfolgte ein großer Leak in dem südkoreanischen Naver-Forum bezüglich der kommenden Samsung Galaxy Tab S8-Serie. Demnach plant Samsung diesmal offenbar gleich drei neue Modelle auf den Markt zu bringen, statt zwei, wie es bei den Vorgänger-Generationen üblich war. Die Tablets hören mutmaßlich auf den Namen "Galaxy Tab S8", "Galaxy Tab S8+" sowie "Galaxy Tab S8 Ultra".

In einer Tabelle wurden zudem bereits detaillierte technische Spezifikationen offenbart. So sollen alle drei Modelle mit einem 120-Hz-Bildschirm kommen. Das Tab S8+ und Tab S8 Ultra verwenden zudem scheinbar ein OLED-Panel. Von der Größe her, ist das Top-Modell mit 14,6 Zoll mit Abstand am Größten und fällt damit sogar größer aus, als Apples großes iPad Pro, welches lediglich 12,9 Zoll misst. Das Galaxy Tab S8+ folgt mit 12,4 Zoll und das Galaxy Tab S8 mit 11 Zoll.

Alle drei Modelle kommen zudem mit einem S Pen sowie je nach Wahl mit LTE- oder 5G-Konnektivität. In der nachfolgenden Tabelle sind nochmal alle bekannten Daten aufgelistet:

Modell Basquiat 1 (Tab S8) Basquiat 2 (Tab S8+) Basquiat 3 (Tab S8 Ultra) Display 11", LTPS TFT, 120 Hz 12,4", OLED, 120 Hz 14,6", OLED, 12 Hz Dicke 6,3 mm 5,7 mm 5,5 mm Gewicht 502 g 575 g 650 g Akku 8.000 mAh 10.090 mAh 12.000 mAh Arbeitsspeicher 8 GB 8 GB 8/12 GB Speicherplatz 128/ 256 GB 128/ 256 GB 128/512 GB

Auch Preise sind in den Leaks enthalten. So soll das Galaxy Tab S8 in Südkorea für umgerechnet etwa 607 Euro in der Basis-Variante erscheinen. Für das mutmaßliche Tab S8+ werden 842 Euro für kleinste Version verlangt und das Spitzenmodell Galaxy Tab S8 Ultra soll bei umgerechnet 1.076 Euro starten. Da die Leaks von Samsung nicht bestätigt sind, sollte man jedoch alle vorliegenden Informationen mit Vorsicht genießen.