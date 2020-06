iPadOS wird stiftfreundlicher, AirPods bekommen Raumklang und die Watch tanzt

Der Name iPadOS 14 mag einen falschen Eindruck vermitteln, denn im Grunde genommen handelt es sich erst um die zweite Generation des für das iPad angepassten Betriebssystems. Die neue Version soll die Leistungsfähigkeit des iPads weiter steigern und bringt einige interessante Ansätze – insbesondere für User des Apple Pencil.

Keine Überraschung ist es natürlich, dass die Key-Features von iOS 14 auch bei iPadOS 14 zum Einsatz kommen. Gerade die Widgets können auf dem großen iPad-Bildschirm natürlich durchaus interessant sein.

Die Fotos-App bekommt einen neuen Anstrich mit einer neuen Sidebar, die eine noch schnellere Navigation ermöglicht. Daher hat sich Apple dafür entschieden, die Sidebar direkt bei den Notizen oder der Dateien-App einzuführen. Der Kalender wurde ebenfalls etwas angepasst, hat nun jedoch eine Navigationsleiste an der Oberseite.

Die bessere Nutzung des vorhandenen Platzes ist auch bei iPadOS ein Thema. Siri wird daher beim iPad aktualisiert und soll nun deutlich weniger Platz wegnehmen. Das gilt außerdem für die Anrufe, die nun noch als Notification angezeigt werden. Für Skype und andere Third-Party-Apps gilt das ebenfalls. Bislang wurde immer der gesamte Bildschirm ausgeblendet, was alles andere als praktisch war.

Die Suche in iPadOS wurde komplett neu entwickelt und kann nun von überall aus gestartet werden. Die Universalsuche erinnert stark an macOS und macht Vorschläge sobald die ersten Buchstaben eingegeben wurden. So können Apps, Kontakte oder andere Informationen noch schneller aufgerufen werden.

Als weitere Neuheit kommt Scribble mit iPadOS 14 auf das iPad und soll die Integration des Apple Pencil weiter vorantreiben. Beispielsweise kann bei Notizen durch das Halten am Endpunkt eine gezeichnete Form automatisch korrigiert werden. Ebenso ist es möglich, handschriftlichen Text zu markieren, als wäre es getippter Text. Die Umwandlung in Text wird ebenfalls funktionieren. Wer viel mit dem Stift arbeitet, kann also einen deutlichen Komfortgewinn erwarten.

AirPods schalten automatisch um

Erstmals wurde die AirPods-Software im Rahmen der WWDC 2019 vorgestellt – für AirPodsOS reicht es aber noch nicht. Wer viel zwischen verschiedenen Geräten wechselt, wird sich über die Möglichkeit freuen, die In-Ears automatisch umschalten zu lassen. Die AirPods sollen automatisch erkennen, auf welchem Gerät gerade eine Audio-Ausgabe benötigt wird und dort hin umschalten. Wie gut das klappt, wird sich zeigen müssen.

Gleichzeitig soll durch die neue Software Raumklang auf die InEars gebracht werden. Apple möchte durch neue Algorithmen einen möglichst realistischen Raumklang ermöglichen, egal ob 5.1, 7.1 oder Dolby Atmos. Beispielsweise werden die Kopfbewegungen aufgegriffen, sodass der Sound immer aus „der gleichen Richtung“ kommt.

Die Apple Watch überwacht künftig den Schlaf

Natürlich darf auch WatchOS bei der heutigen Update-Runde nicht fehlen. Allzu groß fallen die Unterschiede jedoch nicht aus. Wer sein individuell zusammengestelltes Watchface künftig mit seinen Bekannten teilen möchte, kann dies mit einigen wenigen Klicks tun.

Maps wird nicht nur bei iOS 14 um das Radfahr-Feature aufgewertet, auch die Integration in die Apple Watch wird entsprechend angepasst. Die Workouts sind noch immer eines der Haupt-Features der Apple Watch. Neu in WatchOS 7 gibt es die Möglichkeit, Tanz-Training zu tracken. Die Aktivitäts-App wurde in iOS 14 angepasst und heißt nun „Fitness“. In erster Linie soll sie nun noch übersichtlicher und umfangreicher werden.

Wer seinen Schlaf tracken möchte, kann dies nun endlich direkt in der Apple Watch tun. „Wind down“ soll zusätzlich helfen, am Abend besser abzuschalten und besser einzuschlafen. Praktisch kann der neue Guten-Morgen-Screen sein, der alle wichtigen Informationen schnell und kompakt zusammenfasst. Wer etwas Hilfe beim Händewaschen benötigt, bekommt nun über ein Coaching-Feature Hilfe von der Apple Watch.

Analog zu iOS 14 sollen auch diese Betriebssystem-Aktualisierungen im Herbst erscheinen.