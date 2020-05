Erste Bilder des Surface Go 2 aufgetaucht

Microsoft wird wohl schon bald mit dem Surface Go 2 ein neues mobiles Gerät vorstellen. Noch gibt es keine Details von Microsoft zu dem Gerät, doch die Kollegen von Winfuture haben die angeblich ersten Bilder des Surface Go 2 veröffentlicht. Den Bildern nach wird Microsoft bei der neuen Generation das Display vergrößern und soll laut Gerüchteküche eine Diagonale von 10,5 Zoll verbauen. Trotzdem sollen die Gehäuseabmessungen gegenüber dem Vorgänger nicht verändert werden, da schlicht die Displayränder geschrumpft sind. Dadurch sei auch eine Kompatibilität mit dem Tastatur-Cover der ersten Generation gegeben.

Bei der CPU soll Microsoft ebenfalls auf ein stärkeres Modell zurückgreifen. Je nach Auswahl des Kunden soll entweder ein Intel Pentium Gold 4425Y oder der Intel Core m3-8100Y zum Einsatz kommen. Hinzu kommen 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher. Zudem sei auch eine Variante mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher geplant.

Der Preis für das Surface Go 2 soll in der kleineren Variante bei rund 460 Euro liegen. Die Variante mit mehr Speicher soll für rund 630 Euro seinen Besitzer wechseln. Dies gilt jedoch nur für den Pentium Gold 4425Y. Die Preise für das Surface Go 2 mit dem Intel m3-8100Y sind aktuell noch unbekannt. Zudem plant Microsoft angeblich in Zukunft auch eine LTE-Version und auch der Speicher soll mit einer Größe von 256 GB noch weiter nach oben ausgebaut werden.