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Im vergangenen Frühjahr kündigte Microsoft die Entwicklung des Xbox Copilot an. Auch die ersten Beta-Tests haben bereits stattgefunden und so ist man davon ausgegangen, dass der Xbox Copilot zeitnah auch eingeführt wird. Nun aber hat Xbox-CEO Asha Sharma die Kehrtwende verkündet.

Den Xbox Copilot wird es demnach nicht mehr auf den Xbox-Konsolen geben und auch die Xbox-App wird davon verschont bleiben bzw. die Integration wieder zurückgefahren.

Xbox needs to move faster, deepen our connection with the community, and address friction for both players and developers. Today, we promoted leaders who helped build Xbox, while also bringing in new voices to help push us forward. This balance is important as we get the business back on track. As part of this shift, you’ll see us begin to retire features that don’t align with where we’re headed. We will begin winding down Copilot on mobile and will stop development of Copilot on console. - Xbox-CEO Asha Sharma via X

Nachgedacht war der Xbox Copilot als digitaler Spielebegleiter, der den Spieler dabei unterstützen sollte, bestimmte Aufgaben zu bewältigen, oder er sollte ihn einfach nur virtuell begleiten. Einen ähnlichen Ansatz kennen wir vom G-Assist von NVIDIA. Aber auch hier beschränkt sich die Umsetzung noch auf die Funktion als Tech-Demo und kann allenfalls in Fragen der Grafikeinstellungen und Auswertung der Leistung wirklich helfen.

Ein breites Nutzerinteresse am Xbox Copilot gab es offenbar nicht. Aus welchen Gründen das KI-Tool nicht mehr Teil der Microsoft-Strategie sein soll, bleibt offen. Entsprechende Details gehen aus den Aussagen von Sharma nicht hervor.

In der Community wird die Entscheidung teilweise positiv aufgenommen. Kritiker sehen KI-Funktionen im Gaming-Umfeld grundsätzlich skeptisch und bewerten den Schritt als Entkräftung der Sorge, Xbox könnte stärker zu einer KI-zentrierten Plattform ausgebaut werden. Sharma, die vor ihrem Amtsantritt in Microsofts CoreAI-Sparte tätig war, hatte früh betont, die Weiterentwicklung von Xbox nicht von KI-getriebenen Konzepten dominieren lassen zu wollen.