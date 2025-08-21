News
Preiserhöhung um 50 US-Dollar

PlayStation 5 wird in den USA teurer

PlayStation 5 wird in den USA teurer
Sony hat in den USA eine Preiserhöhung für die PlayStation 5 verkündet. Die drei Modelle werden um jeweils 50 US-Dollar teurer, was Sony mit den ökonomischen Herausforderungen und den angekündigten Tarifen der US-Regierung begründet.

Die normale PlayStation 5 kostet in den USA nun 549,99 US-Dollar, die Digital Edition ohne Laufwerk 499,99 US-Dollar und die PlayStation 5 Pro 749,99 US-Dollar – jeweils wie gesagt um 50 US-Dollar mehr als bisher. Ob es auch in weiteren Ländern zu einer Preiserhöhung kommen wird, ist nicht bekannt.

PlayStation 5

Mitte April verkündete Sony hierzulande eine Anhebung des Preises der PlayStation 5 Digital Edition um 50 Euro. Ende Mai startete hingegen eine Aktion, in der Sony die Preise teils deutlich reduzierte. Aktuell kostet die PlayStation 5 laut Sony 549,99 Euro, die Digital Edition 499,99 Euro und die PlayStation 5 Pro 799,99 Euro. Im freien Handel liegen die Preise meist etwas darunter.

