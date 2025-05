Werbung

Sony startet in dieser Woche eine groß angelegte Rabattaktion auf seine PlayStation-5-Konsolen und -Zubehör. Im Rahmen der Days-of-Play-Aktion, die am Mittwoch, den 28. Mai 2025 beginnt, reduziert der Hersteller die Preise sämtlicher PS5-Modelle. Die Aktion ist zeitlich begrenzt und soll den Absatz von Hardware deutlich ankurbeln.

Besonders stark fällt der Preisnachlass bei den beiden Standardversionen der PS5 aus. Sowohl das Modell mit Laufwerk als auch die Digital Edition werden jeweils um 100 Euro günstiger angeboten. Damit kostet die PS5 mit Laufwerk während des Aktionszeitraums 449,99 Euro statt der regulären 549,99 Euro. Die Digital Edition wechselt für 399,99 Euro den Besitzer, anstelle der üblichen 499,99 Euro.

Auch die neue PS5 Pro, die erst vor wenigen Monaten erschienen ist, wird erstmals offiziell reduziert. Sie erhält einen Preisnachlass von 50 Euro und ist während der Aktion für 749,99 Euro erhältlich. Damit reagiert Sony möglicherweise auf die leicht verhaltene Nachfrage nach dem leistungsstärkeren Modell.

Neben den Konsolen wird das Virtual-Reality-Headset PSVR2 günstiger. Statt 449,99 Euro verlangt Sony während der Aktion nur 399,99 Euro. Auch das Zubehörsortiment ist Teil der Preisaktion. Ausgewählte DualSense-Controller werden für 54,99 Euro angeboten, was ebenfalls eine Ersparnis gegenüber dem regulären Preis darstellt.

Ergänzend zu den Einzelangeboten bringt Sony neue Hardware-Bundles in den Handel. Hier steht besonders Call of Duty: Black Ops 6 im Fokus, das als Download-Code zusammen mit der Standard-PS5 für insgesamt 499,99 Euro erhältlich sein wird. Das Bundle in Kombination mit der Digital Edition der Konsole wird für 449,99 Euro angeboten werden.

Die Days-of-Play-Aktion gehört bereits seit 2017 fest zum Marketingkalender von Sony. Ursprünglich als Dankeschön an die PlayStation-Community ins Leben gerufen, hat sich das Event zu einer zentralen Verkaufsaktion entwickelt. Während im letzten Jahr vor allem digitale Inhalte und Spieleangebote im Fokus standen, legt Sony dieses Jahr klaren Schwerpunkt auf Hardware.