Microsofts Gaming-CEO, Phil Spencer, hat erklärt, dass das Unternehmen plane, die kommende Switch 2 mit Portierungen von Xbox-Spielen zu unterstützen. Obwohl offiziell noch keine Spiele für die Plattform angekündigt wurden, sollen die Xbox-Teams bereits mehrere Veröffentlichungen vorbereiten, darunter Diablo 4, Halo: The Master Chief Collection und den Microsoft Flight Simulator.

Auch Activision, als Teil von Microsoft, hat sich dazu bekannt, Call of Duty-Spiele auf der Switch 2 veröffentlichen zu wollen. In einem Interview mit Gamertag Radio, das am vergangenen Freitag veröffentlicht wurde, bestätigte Spencer die Unterstützung und sagte, dass er nach der Enthüllung der Switch 2 Nachrichten mit Nintendos Präsident ausgetauscht hat: "Ich habe E-Mails mit Furukawa-san, dem CEO von Nintendo, ausgetauscht. Ich habe ihm gratuliert und gesagt, dass meine alten Augen den größeren Bildschirm zu schätzen wissen", so Spencer. "Ich freue mich wirklich darauf, die Konsole mit den Spielen, die wir haben, zu unterstützen, und ich denke, dass sie ein wirklich wichtiger Teil der Branche sein wird", fügte er hinzu.

Spencers Äußerungen sind wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass Xbox seit einiger Zeit bestrebt ist, seine Spiele auf so viele Geräte wie möglich zu bringen. Xbox kündigte erstmals im Februar 2024 Pläne an, eine Welle von Spielen auf PlayStation und Nintendo Switch zu veröffentlichen, was einen deutlichen Strategiewechsel markierte, beginnend mit Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves und Grounded.

Erst kürzlich kündigte Microsoft zudem Doom: The Dark Ages für Xbox Series X/S, PC und PS5 an und bestätigte, dass eine PS5-Version seines Indiana Jones-Spiels später in diesem Jahr erscheinen wird. The Outer Worlds 2 ist ebenfalls für PS5 geplant. Anfang dieser Woche kündigte Xbox zudem an, ein neues Ninja Gaiden-Spiel zu veröffentlichen, das später in diesem Jahr auch für PS5 erscheinen soll. Im selben Interview sprach Spencer darüber, wie die Xbox-Konsolen-Hardware in den neuen, offeneren Ansatz der Multiplattform-Spieleentwicklung passen kann.