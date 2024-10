Werbung

Microsoft hat mit der Auslieferung der neuen Xbox-Series X-Modelle begonnen. Dabei hat das Unternehmen die Hauptplatine der Konsole etwas überarbeitet und den System-on-a-Chip (SoC) auf eine 6-nm-Struktur verkleinert sowie eine neue Kühllösung verwendet. Der YouTuber Austin Evans hat die Änderungen der neuen Modelle in einem Teardown entdeckt und berichtet, dass der geschrumpfte Chip es den neuen Xbox-Series-X-Modellen ermöglicht, im Leerlauf etwa zehn Watt weniger zu verbrauchen als das Originalmodell.

Auf der Hauptplatine der neuen Xbox-Series-X-Modelle wurden vor allem Komponenten vereinfacht, verkleinert oder verschoben. Zudem gibt es keine Abschirmung mehr über der SSD. Bei der digitalen Xbox Series X findet sich ein Hohlraum, wo sich normalerweise das Disc-Laufwerk befindet. Das Nachrüsten eines Laufwerks ist allerdings nicht ohne weiteres möglich, da man Anschlüsse für das Laufwerk anlöten müsste. Die Kühlung für den aktualisierten 6-nm-Chip wurde bei den neuen Xbox-Series-X-Modellen ebenfalls neu gestaltet. Es gibt keine Vapor Chamber mehr, stattdessen verwendet Microsoft ein traditionelleres Kupfer-Heatpipe-Design.

Laut Evans verbraucht die ursprüngliche Xbox-Series-X-Hardware im Leerlauf etwa 61 W, was Microsoft bei dem neuen 2-TB-Sondermodell auf etwa 51 W im Leerlauf und 38 W bei der digitalen Xbox Series X drücken konnte. Unter Last kommt die ursprüngliche Xbox Series X auf 167 W, die Digital Edition auf nur 151 W. Ein Rückgang von bis zu 16 W klingt nicht nach viel, wird für das Unternehmen aber sicherlich einen Unterschied beim Stromverbrauch von Microsofts Xbox Cloud Gaming machen. Denn der Konzern verwendet Xbox-Series-X-ähnliche Hardware in seinen Rechenzentren. Daher ist davon auszugehen, dass das Unternehmen aus Effizienzgründen eine Mischung aus diesen kleineren Chips und einer neu gestalteten Kühlung verwendet.

Letztendlich dient das überarbeitete Innenleben der neuen Xbox-Series-X-Modelle vornehmlich auch der billigeren Herstellung. Einen zusätzlichen Leistungsschub ermöglichen diese Änderungen leider nicht.