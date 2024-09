Werbung

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der ersten PlayStation hat Sony die Konsole mit der PlayStation 30th Anniversary Collection optisch neu aufgelegt. Die neuen Designs der limitierten Editionen sind dabei eine Hommage an die 30-jährige Geschichte der PlayStation und erinnern an die allererste PlayStation-Konsole, die am 3. Dezember 1994 auf den Markt kam. Die Anniversary Collection verwendet das ursprüngliche PlayStation-Farbdesign, das in die neueste PS5-Hardware-Produktlinie integriert wurde.

Die PlayStation 30th Anniversary Collection wird in sehr begrenzter Stückzahl in den folgenden Optionen verkauft:

PlayStation 5 Pro-Konsole - 30th Anniversary Limited Edition Bundle:

Das Bundle enthält die limitierte PS5 Pro-Konsole mit 2 TB SSD, Wi-Fi 7 und passendem Zubehör in limitierter Auflage bestehend aus DualSense Wireless-Controller, DualSense Edge Wireless-Controller, DualSense-Ladestation und einer Konsolenabdeckung für ein Disc-Laufwerk (Disc-Laufwerk separat erhältlich). Daneben sind ein vertikaler Ständer für die Konsole und spezielle Sammlerstücke enthalten:

Kabelanschlussgehäuse im Stil des Original-PlayStation-Controllers

Vier PlayStation Shapes-Kabelbinder

PlayStation-Aufkleber

PlayStation-Poster in limitierter Auflage (1 von 30 möglichen Designs)

PlayStation-Paperclip

PlayStation 5 Digital Edition - 30th Anniversary Limited Edition Bundle:

Dieses Bundle enthält die PS5 Digital Edition-Konsole in limitierter Auflage mit 1TD SSD und passendem Zubehör, seinerseits in limitierter Auflage mit DualSense Wireless-Controller und einer Konsolenabdeckung für ein Disc-Laufwerk (Disc-Laufwerk ist separat erhältlich) sowie einem vertikalen Ständer für die Konsole und speziellen Sammlerstücken:

Daneben gibt es auch den PlayStation Portal Remote Player sowie den DualSense (Edge) Wireless Controller in einer 30th Anniversary Limited Edition (standalone).

Die PlayStation 30th Anniversary Collection wird am 21. November veröffentlicht. Von der PlayStation 5 Pro Konsole - 30th Anniversary Limited Edition Bundle werden 12.300 Exemplare zum Kauf angeboten, wobei die Nummer der Limited Edition auf das Gerät geätzt wird. In Regionen, in denen direct.playstation.com verfügbar ist, können Spieler mit einem PlayStation Network-Konto die Produkte der PlayStation 30th Anniversary Collection ab dem 26. September exklusiv vorbestellen.