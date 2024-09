Werbung

Soeben hat Sony die PlayStation 5 Pro vorgestellt. Mark Cerny, seit 2007 der leitende Hardware-Architekt bei Sony, präsentierte die Hardware der neuen Konsole.

Sony spricht davon, dass die PlayStation 5 Pro um 45 % schneller als die Non-Pro-Variante ist, was vor allem durch ein Plus von 67 % bei den Compute Units und um 28 % schnelleren Speicher erreicht wird. Zudem will Sony zusammen mit AMD als Entwickler der APU neue Raytracing-Optimierungen eingebaut haben. Keinerlei Änderungen gibt es bei den CPU-Kernen, von denen es noch immer acht auf Basis der Zen-2-Architektur sein sollen.

Der neu aufgelegte Chip namens Viola wird offenbar in 4 nm bei TSMC gefertigt – so zumindest vermelden es verschiedene Quellen, wohingegen Sony dies nicht bestätigt hat.

Um in allen Spielen die avisierten 60 FPS im Fidelity Mode zu erreichen, setzt Sony auch auf ein eigenes AI-Upscaling namens PlayStation Super Resolution (PSSR). Neben neuen Spielen sollen auch einige bereits veröffentlichte entsprechende Updates bekommen, um auch im Fidelity Mode mit 60 FPS zu laufen.

Der Screenshotvergleich soll zeigen, dass die PlayStation 5 Pro in der Lage ist, bei gleicher Darstellungsqualität doppelt so viele Frames wiederzugeben. Auf der anderen Seite wird es so möglich, im 60-FPS-Modus eine höhere Darstellungsqualität im Vergleich zur PlayStation 5 zu erreichen.

Titel, welche eine verbesserte Darstellungsqualität bieten, erhalten das Label "PS5 Pro Enhanced". Sony nennt folgende Titel, welche zum Start ein Update erhalten werden:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed: Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered

Ein Update gibt es auch für die WLAN-Verbindung, denn die PlayStation 5 Pro unterstützt nun auch ein Wi-Fi 7 und die Kapazität der SSD wird auf 2 TB verdoppelt, wohingegen es bei den weiteren Ausstattungsmerkmalen keinerlei Unterschiede gibt. In den Gehäuseabmessungen kommt die PlayStation 5 Pro auf die gleiche Höhe wie die PlayStation 5, sie ist aber nur so breit wie die Slim-Variante. Ein optisches Laufwerk gibt es bei der PlayStation 5 Pro nicht.

Die neue PlayStation 5 Pro soll ab dem 7. November verfügbar sein und wird hierzulande 799,99 Euro kosten. Die unverbindliche Preisempfehlung der PlayStation 5 und Slim betrug in der Variante mit und ohne optisches Laufwerk 400/500 bzw. 450/550. Euro. Mit nun fast 800 Euro spendiert Sony der PlayStation 5 Pro einen ordentlichen Aufpreis. Der Vertical Stand und das optische Laufwerk sind optionales Zubehör und kosten extra. Die Vorbestellungen sollen bereits ab dem 26. September möglich sein.

Die Hardware der Konsolen

PlayStation 5 Pro PlayStation 5 Slim PlayStation 5 PlayStation 4 Pro SoC Viola

Oberon Plus Oberon Neo Fertigung TSMC 4 nm TSMC 6 nm TSMC 7 nm TSMC 16 nm CPU 8x Zen 2

bis zu 3,85 GHz 8x Zen 2

bis zu 3,5 GHz 8x Zen 2

bis zu 3,5 GHz 8x Jaguar

bis zu 2,1 GHz GPU 60 CPUs "RDNA 3.5"

bis zu 2,18 GHz 36 CPUs RDNA 2

bis zu 2,2 GHz

36 CPUs RDNA 2

bis zu 2,2 GHz 36 CPUs GCN

bis zu 911 MHz FP32-Rechenleistung 16,75 TFLOPS 10,3 TFLOPS 10,3 TFLOPS 4,2 TFLOPS Speicher 16 GB GDDR6

18 GBit/s

576 GB/s 16 GB GDDR6

14 GBit/s

448 GB/s

16 GB GDDR6

14 GBit/s

448 GB/s 8 GB GDDR5

1 GB DDR3

7 GBit/s

218 GB/s SSD 2 TB SSD 1 TB SSD 825 GB SSD 1 TB HDD Preis 799,99 Euro 450/550 Euro 400/500 Euro 400 Euro